ISLAND BIO : « Instaurer l'entrepreneuriat dans les communautés pour alléger la pauvreté » selon John Oliver Fanfan

Fondateur de l'entreprise sociale et sans but lucratif d'Island Bio, John Oliver Fanfan a mis sur pied une ferme 100% naturelle, Island Bio, communautaire de Baie-du-Tombeau. Un projet visant à encadrer chômeurs, ex-détenus et ex-drogués, et qui aide, selon John Oliver Fanfan, « à libérer l'homme de la pauvreté, condition qui l'empêche de devenir un entrepreneur ». Une journée portes ouvertes sera organisée le 25 février sur la ferme Island Bio, à Baie-du-Tombeau, au Docker's Village. Tous ceux qui veulent s'y joindre pourront s'initier à l'agriculture organique.

« Nous encadrons des personnes en difficulté et comme nous ne croyons pas en l'assistanat. Island Bio a pris naissance pour instaurer l'entrepreneuriat dans les communautés tout en aidant l'homme à rester au centre des priorités », indique John Oliver Fanfan, fondateur d'Island Bio. Située sur un terrain de 3 arpents, Island Bio a encadré le groupe Twelfth Star et son équipe, qui s'adonnent à la plantation et à l'élevage. Ce faisant, cela les aide à vivre et à nourrir leur famille. Ils sont aussi soutenus dans leur projet par la Fondation Joseph Lagesse.

«Nous croyons fermement qu'il est important de commencer par privilégier une alimentation bio et locale afin de limiter son empreinte écologique et se nourrir de manière plus saine. Nous pensons aussi que le projet aide à l'autovalorisation de ces communautés et valorise l'entrepreneuriat », affirme Marie Laurence Dupont, de la Fondation Joseph Lagesse.

L'idée a germé dans l'esprit de John Oliver Fanfan en 2015 alors qu'il officiait comme directeur de projet pour une organisation régionale, soit la Commission océan Indien (COI). Son rôle principal était de coordonner une équipe dont la mission première était de mettre en place un programme suivant une méthodologie québécoise (l'IG programme de la FJDD).

« De là, j'ai pris conscience qu'on n'accompagnait pas vraiment les gens et j'ai pensé au projet Island Bio, que j'ai soumis à la COI. J'ai été rejoint dans ma quête par Angel Angoh, artiste internationale et art-thérapeute ayant plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans l'accompagnement des détenus à Maurice. L'allégement de la pauvreté est un problème national et il faut commencer par mettre en place un travail communautaire, d'où le programme d'Island Bio, qui privilégie l'agriculture organique dans les ménages à faibles revenus », explique John Oliver Fanfan.

Atteindre l'autosuffisance alimentaire et avoir une source de revenus garantis, telle est la maxime d'Island Bio, dont la pratique vise aussi à démocratiser le marché bio à Maurice. Aussi les légumes bios de la ferme Island Bio sont en vente tous les samedis de 10h à 15h. La ferme a aussi bénéficié de l'aide de la Fondation Lagesse, qui leur a remis cinq ruches en vue de les aider à se lancer également dans l'apiculture et à produire leur propre miel.

« L'homme au centre »

« Island Bio apporte une solution durable à des personnes qui sont dans une culture de pauvreté, situation qui les empêche de devenir des entrepreneurs, en les engageant dans un parcours de développement personnel et spirituel axé sur des formations adaptées comme l'art-thérapie, le “self leadership” et la gestion en coopératives », souligne le fondateur d’Island Bio.

Les buts essentiels d'Island Bio sont : l'autonomisation des familles des quartiers défavorisés, en leur donnant les outils nécessaires pour devenir des entrepreneurs pleinement épanouis dans un parcours de développement personnel; apporter une souveraineté alimentaire sur le marché national par rapport aux produits naturels; offrir un label certifié, solidaire et gratuit aux bénéficiaires en leur facilitant l'accès et en encourageant les gens à croire dans leurs produits.

Aujourd'hui, le projet a grandi avec, à sa tête, Cloé Chavry, responsable des tâches journalières chez Island Bio, Angel Angoh, responsable des programmes de développement personnel et spirituel, et John Oliver Fanfan, responsable de développement du projet. Pour ce dernier, il est impératif d'aménager les lieux communautaires en ciblant les quartiers défavorisés.

« On met l'accent sur le travail intérieur afin de mieux observer le changement extérieur. Il faut qu'il y ait un élément de partage, un travail communautaire pour permettre à l'individu de s'épanouir. Pour pouvoir être partie prenante de ce jardin bio, il faut que la personne soit encadrée sur différents points incluant l'art-thérapie et le self leadership. Dès que la personne a su comprendre sa voie, elle peut se préparer à devenir autonome. »

Il poursuit : « Nous plaçons l'homme au centre de nos projets en le valorisant dans son métier de par l'éveil de conscience tout au long de cette expérience communautaire basée sur des valeurs et une culture acquises dans nos sessions de formations et d'accompagnement continus. On lui apprend aussi à gérer son temps quand il travaille à son propre compte. Toutes ces formations sont dispensées en amont durant l'implémentation et l'intégration du jardin. »

John Oliver Fanfan rappelle que les produits de la ferme sont naturels et que la consigne est de respecter les normes internationales. « Nous garantissons non seulement la qualité du produit grâce à notre partenaire Quantilab, le premier laboratoire dans l'océan Indien, mais nous certifions aussi l'accès à l'épanouissement personnel de l'individu grâce à des programmes de formation et d'accompagnement. » Une journée portes ouvertes sera organisée le 25 février à la ferme Island Bio, à Baie-du-Tombeau, au Docker's Village.