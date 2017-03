ITF U18 AFRIQUE DU SUD (GRADE 3) : Amélie Boy s'incline au 2e tour

Demi-finaliste et 3e du classement final des championnats d'Afrique juniors U18 de tennis en Tunisie au début du mois (6 au 11 février), Amélie Boy a échoué au 2e tour cette semaine dans un tournoi de grade 3 disputé du 25 et 26 février en Afrique du Sud. La Mauricienne, 215e jr mondiale et classée n°2, a perdu 4-6, 1-6 contre la Suissesse Joanne Zuger, issue des qualifications mais déjà classée 853e mondiale en janvier 2016. Boy poursuit le tournoi en double dames où elle a accédé aux demi-finales.

À l'inverse des championnats d'Afrique U18 classés grade B2 il est vrai, mais qui n'accueillait que le gratin africain de la catégorie, le Brookyl Union Axnosis Jr ITF qui se dispute sur dur met également en action des non Africaines les unes plus redoutables que les autres devant diverses parties du monde. La principale favorite est la Suissesse Sina Zuger, classée 203e jr mondiale depuis le 20 février, et sœur Joanne.

Classée 1369e en début de semaine, celle-ci a marqué son retour cette année sur le circuit en atteignant le dernier carré du tournoi précédent à Potchefstroom (grade 5) après avoir franchi trois tours qualificatifs. Ouvrons une parenthèse pour dire que c'est aussi le tournoi où la Mauricienne Sarah Introcaso s'était inclinée au 1er tour du simple dames après qu'elle eût surmonté également deux matches de qualification. Joanne Zuger a aussi subi une défaite fin janvier au 3e tour qualificatif du Suisse Jr Trophy.

Le fait est que rares sont les joueuses africaines qui arrivent à se défaire d'une opposition dominée par des joueuses européennes, asiatiques et américaines quand c'est le cas sur le circuit africain. Quant à Amélie Boy, elle n'a pas eu la chance de faire valoir son statut de n°2 du tableau face à une revenante. La Mauricienne a disposé au 1er tour de la Sud-Africaine Lungile Ntuli 6-1, 6-4.

Boy avait été 206e jr mondiale le 13 février, son meilleur classement, avant de passer 211e le 20 février. Elle poursuit malgré tout le tournoi en double dames avec l'Américaine Katie Lafrance, la paire classée n°2 ayant atteint les demi-finales. Elle fera face aux Israéliennes Shavit Kimchi et Maayan Stern.

La tête de série n°1 du simple dames, Sina Zuger, revient d'une tournée au Brésil, où elle s'est inclinée au 1er tour du Banana Bowl (grade 1), puis à Porto Alegre (grade A) où elle avait perdu au 2e tour. Elle a aussi perdu au 1er tour au Paraguay (grade 1) et en janvier à deux tournois de grade 1 en Australie à Melbourne et Traralgon.