ITF U18 MAURITIUS OPEN (GRADE 5) : Une première levée pour Zara Lennon

Amélie Boy, 17 ans, aura connu les honneurs de la première manche et Zara Lennon, 16 ans, ceux de la seconde, conclue en beauté hier au centre de tennis de Petit Camp. Elle s'offre son premier titre sur le circuit ITF Junior aux dépens de sa farouche rivale, mais non moins bonne amie, 6-4, 5-7, 6-1, à l'issue d’un duel qui mettait tout simplement aux prises les deux meilleures joueuses de ce double tournoi junior. Le titre du simple hommes est revenu en toute logique à Lance-Pierre Du Toit (Af Sud), qui l'emporte aisément 6-1, 6-0 contre Daniel Du Toit (Af Sud).

Zara Lennon semblait la mieux préparée en vue de ce dernier match du simple dames, qui plus est, une finale, tant les nerfs étaient mis à rude épreuve. On dira pour résumer que c'est celle qui aura appris à mieux gérer ses émotions qui l'a finalement emporté. Lennon aura beaucoup appris après la perte de sa demi-finale la semaine dernière. « Je me suis dit que c'est le dernier match et que je n'avais plus rien à perdre. » Et c'est ainsi qu'elle s'exécuta face à une adversaire qui n'est pas bien loin du doublé sur les deux étapes.

Zara Lennon, qui prend d'entrée le match à son compte, ne parvient au break qu'au 9e jeu pour mener 5-4. Après quoi, elle plie ce premier set 6-4, visiblement très confiante. Mais la riposte ne se fait pas attendre, car en face, Boy, qui n'avait jamais perdu le premier set sur les sept matches joués sur l'ensemble deux tournois, encaisse mal. Crispée et très tendue, elle concède un deuxième revers à l'entrée du deuxième set quand Lennon la breake à nouveau pour mener 2-1.

Mais elle revient à 2-2, réussissant même un deuxième break à 4-2. Malgré leur belle amitié, on comprend qu'elles ne se feraient pas pour autant de cadeau. Lennon nivellera à son tour le score à 4-4 et même à 5-5, arrachant in extremis son service. Mais elle concède finalement les deux jeux suivants dont son service à 5-7.

Alors qu'on pouvait penser que les deux joueuses élèveraient leur niveau de jeu dans le set décisif, l'une voyant que le doublé reste encore possible et l'autre croyant toujours fermement en une première levée, le match bascule presque totalement en faveur de Zara Lennon.

Elle vient pourtant de perdre le deuxième set et était surtout à deux doigts de remporter le match. Mais le mental a bien suivi. En plaçant un break d'entrée pour mener 2-1, elle tue quasiment le match. Sous pression et gagnée de plus en plus par la nervosité, elle ne reviendra cette fois jamais dans la partie. Elle faillit pourtant réussir à recoller à 2-2 en revenant à 30-40. Mais Lennon conclut aussitôt sur une deuxième balle de jeu. Et cela fait 3-1.

Quant elle s'échappe dans le jeu suivant 4-1 sur un nouveau break, puis 5-1, elle sait déjà que la victoire est acquise. Lennon accroche le dernier jeu et le match 6-1 sur un dernier break. « En fait, je n'ai rien pu faire aujourd'hui (hier). Je n'ai rien pu exécuter de tout ce que j'avais prévu. D'ailleurs, je me demande comment j'ai gagné le deuxième set », nous lance Amélie Boy, amère de déception.

Un peu plus loin, Zara Lennon savoure. « Étant bonnes amies, c'est toujours compliqué de jouer contre elle, car cela fait assez longtemps, soit deux ans environ, qu'on ne s'est pas jouées en match officiel. Ce titre, je le voulais, c'est mon premier remporté sur le circuit ITF Jr et cela me permet aussi de gommer ma déception de la première étape. » Elle avoue que dans le set décisif elle a été « plus agressive et j'ai mis la balle le plus souvent dans le terrain. C'est ce qui m'a permis de faire la différence. »

Zara Lennon aura surtout appris à mieux gérer ses émotions, surtout dans les moments où elle aurait pu craquer. « C'est précisément le travail qu'on a fait ensemble en vue de cette deuxième semaine de tournoi. Durant les 2h d'entraînement qu'elle fait, on discute toujours pendant une heure. Avec les filles, c'est toujours comme ça », dira son coach Frantz Jessin, qui la connaît depuis qu'elle est toute jeune.

Enfin, dans la finale du simple hommes, Lance-Pierre Du Toit a prouvé lui aussi qu'il est bien l'un des meilleurs, sinon le meilleur joueur, sur l'ensemble des deux tournois. Battu à plate couture 6-0, 6-0 en quarts de finale de la première étape par Zheng Qi Jonathan Zhang (659e Jr ITF-HKg), il a cette fois survolé le tournoi « en restant ferme et consistant. La semaine dernière, j'étais un peu malade et malchanceux. Mais avec mon coach, on a travaillé certains points qui m'ont redonné confiance. C'était le dernier tournoi de l'étape et mon coach m'a dit de le jouer à fond. Et je l'ai gagné. »

Hier toujours, la paire Amélie Boy-Zara Lennon (2) a perdu la finale du double dames contre la paire n°1 alignant l'Indienne Snehal Mane et la Hong-Kongaise Venia Leung, alors que le duo Chieh Cheng Yu et Hua-Chen Yu a remporté le titre du double hommes.

Les résultats

Simple hommes

Finale : Lance-Pierre Du Toit (Af Sud 378e) 2 b. Daniel Du Toit 7 (Af Sud 706e) 6-1, 6-0

Simple dames

Finale : Zara Lennon (Mce 560e) 5 b. Amélie Boy 3 (Mce 548e) 6-4, 5-7, 6-1

Double hommes

1er tour

Steele Greyling (Af Sud)-Siddharth Thakran (Inde) bb. Lance-Pierre Du Toit (Af Sud)-Larsson Koistila 1 (Suè) 1-6, 6-4 (10-5)

Pak Hong Issac Chan-Tik Long Kam (Hkg) bb. Chun Ho Chow (Hkg)-Mann Shan (Inde) 6-2, 3-6, (10-8)

Chieh Cheng Yu-Hua-Chen Yu (Tpe) 4 bb. Erik Carlsten-Rasmusson Rankloo (Swe) 6-3, 6-4

Shaheel Busguth-Christopher Fok Kow (Mce) bb. Sundar Arvind (Inde)-Tino Yannick Dahlem (All) 2-6, 6-4, (14-12)

Yi Jui Lo (Tpe)-Guan Kai Wang (Chn) bb. Jason Espitalier-Noël-Anthony Kwok (Mce) 6-3, 6-1

Denton Ho-Zheng Qi Jonathan Zhang (Hkg) bb. Dennis Moses (Zimb)-Hemanshu Rambojun (Mce) 7-6 (6), 7-6 (5)

Lukas Hellum Lilleengen- Herman Jentoft (Nor) bb. Kentaro Ochiai-Ryo Watanabe (Jap) 6-1, 6-3

Amaury de Beer (Mce)-Daniel Du Toit (Af Sud) 2 bb. Gerhardt Marius Becker-Jamie Davis (Af Sud) 4-6, 6-2 (10-3)

1/4 finale

Steele Greyling (Af Sud)-Siddharth Thakran (Inde) bb. Pak Hong Issac Chan-Tik Long Kam (Hkg) 1-6, 6-4, (10-5)

Chieh Cheng Yu-Hua-Chen Yu (Tpe) 4 bb. Shaheel Busguth-Christopher Fok Kow (Mce) 6-3, 6-1

Denton Ho- Zheng Qi Jonathan Zhang (Hkg) 3 bb. Yi Jui Lo (Tpe)-Guan Kai Wang (Chn) 4-6, 6-3, 10-7

Amaury de Beer (Mce)-Daniel Du Toit (Af Sud) 2 bb. Lukas Hellum Lilleengen-Herman Jentoft (Nor) 6-4, 6-4

1/2 finales

Chieh Cheng Yu-Hua-Chen Yu (Tpe) 4 bb. Steele Greyling (Af Sud)-Siddharth Thakran (Inde) 6-4, 6-4

Denton Ho- Zheng Qi Jonathan Zhang (Hkg) 3 bb. Amaury de Beer (Mce)-Daniel Du Toit 2 (Af Sud) 6-4, 2-6, 10-2

Finale

Chieh Cheng Yu-Hua-Chen Yu (Tpe) 4 bb. Denton Ho- Zheng Qi Jonathan Zhang 3 (Hkg) 6-7 (2), 6-4, (10-1)

Double dames

1er tour

Danica Malan (Af Sud)-Shruti Prabhu (E-U) bb. Sonashe Bhatnagar (Inde)- M. Nhamitambo (Moz) 3-6, 6-4 (11-9)

Ssu-Yi Wu (Tpe)-Ashley Kei Yim (Sing) bb. Sarah Introcaso (Mce)-Imogen Oxley (G-B) 6-3, 6-2

Lungile Ntuli (Af Sud)-Trisha Vinod (Inde) bb. Hannah Plageman-Tali Sulcas (Af Sud) 6-0, 6-0

1/4 finale

Snehal Mane (Inde)-Vania Leung (Hkg) 1 bb. Danica Malan (Af Sud)-Shruti Prabhu (E-U) 6-1, 6-1

Runa Ichinose (Jap)-Isabella Pfennig (All) 4 bb. Jessica Bruyns-Alexis Tensfeldt (Af Sud) 6-0, 6-2

Maxine Ng-Charmaine Seah (Sing) 3 bb. Ssu-Yi Wu (Tpe)-Ashley Kei Yim (Sing) 6-4, 6-1

Amélie Boy-Zara Lennon (Mce) 2 bb. Lungile Ntuli (Af Sud)-Trisha Vinod (Inde) 6-1, 6-0

1/2 finales

Snehal Mane (Inde)-Vania Leung (Hkg) 1 bb. Runa Ichinose (Jap)-Isabella Pfennig 4 (All) 6-1, 6-7 (10-8)

Amélie Boy-Zara Lennon (Mce) 2 bb. Maxine Ng-Charmaine Seah 3 (Sing) 6-3, 6-4

Finale

Snehal Mane (Inde)-Vania Leung (Hkg) 1 bb. Amélie Boy-Zara Lennon 2 (Mce) 6-1, 4-6, 10-3