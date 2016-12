ITINÉRAIRE D’UN ENFANT DU SOLEIL : Escapade locale

Pas de voyage cette fois, mais une évasion locale dans un hôtel du nord, où l’enfant du soleil s’est offert une pause avant ses nouvelles explorations. Histoire de profiter du beau temps et de l’hospitalité mauricienne.

L’été affiche des couleurs flamboyantes comme des letchis. 32°C, rien de mieux qu’une coupure au bord de la mer. Pourquoi pas dans un hôtel local ? Je veux bien jouer à la touriste chez moi, avoir les orteils en éventail, un cocktail à la main. C’est bon, je troque mon sac à doc fleuri contre un panier de plage, et au lieu de l’avion, je m’offre, cette semaine, une balade en voiture.

Authenticité mauricienne.

Lunettes stylées, robe d’été, crème solaire, nou pare ! Et hop, dans la décapotable de ma copine pour une journée entre filles, sans mec et sans enfant. Direction Balaclava, le Ravenala. Cheveux au vent, la traversée se fait rapidement, nous voilà à destination. Autour, la belle végétation et le parfum de l’océan confèrent à l’air des senteurs de vacances. Tout le charme de notre pays est concentré dans ce petit coin. J’ai connu l’établissement sous un autre nom. Nous y avons passé de bons moments en famille, mais là, je suis projetée dans un autre décor.

Puisque les anecdotes ne manquent pas, ma copine et moi avons quelques appréhensions quant à l’accueil que pourrait réserver le personnel aux Mauriciens. Très tôt, nous notons que nos appréhensions étaient infondées. Dès notre arrivée, nous sommes accueillis par le sourire d’Abhishek. Un jeune homme très élégant à la silhouette élancée, avec un beau sourire à la Bachchan, comme son homonyme.

Il nous présente l’établissement et nous met tout de suite à l’aise. Nous sommes conquises par sa disponibilité. Il nous fait découvrir la belle rivière qui coule derrière l’hôtel, les piscines, les bars, en nous expliquant les nuances de vert et marron de l’hôtel. Une atmosphère particulière y règne. Je retrouve l’authenticité mauricienne dans le sourire des employées. Le charme s’opère facilement.

Fruits de saison.

Direction la plage où Vikash nous invite à la détente : pédalo, ski nautique et autres activités nautiques mises à notre disposition. Charmant comme tout, il nous aide à nous installer et propose de récupérer nos serviettes de plage. Sur les transats, les maillots sont de rigueur, et c’est aussi le moment pour quelques selfies et autres photos des environs.

Le soleil tape fort, et il n’est même pas midi. La déshydratation nous menace. Question de vie ou de mort : direction le beach bar. Comme je ne conduis pas, je veux bien céder aux tentations et me laisser aller au plaisir d’être dans cet établissement. Autant se laisser porter et oser des questions indiscrètes au barman, car la curiosité n’est pas toujours un vilain défaut. J’aime les fruits en cette saison : le melon d’eau, les noix de coco et, mon préféré, l’ananas. Le tout joliment disposé aux alentours du bar. Et si, dans un verre, on ajoute un peu de rhum local. “Enn ti rom aranze pou met ou dan lanbians, Madam” : voilà qu’Akshay me propose son punch préféré au fruit de la passion. Le rhum est bien présent, ça, je vous le garantis. Les arômes de fruit donnent à ce petit breuvage un petit goût de paradis. Je fais connaissance avec Sheila, Joegesh et les autres employés.

Saveurs mauriciennes.

Avec le rhum, la température monte. Allons faire trempette. Je ne veux surtout pas finir an sevret sek. Alors, crème solaire à volonté pour se protéger avant d’aller s’amuser. Dans l’eau, nous profitons du ciel ensoleillé et la mer nous détend. Pas de pédalo ou autre activité nautique pour moi; ce n’est pas un jour pour boire la tasse.

L’air salin nous ouvre l’estomac et nos narines sont titillées par un bon fumet de barbecue venu de la plage. Le soleil est au zénith, les ti-rom font leur effet; il faut manger.

Hormis des mets internationaux, des saveurs mauriciennes sont disposées sur la plage, car c’est ce que Malini et les autres chefs transmettent aux visiteurs. De la grillade, des salades et, sous les kiosques, du minn bwi ou des gato pima ou gato arouy. Pour finir, enn ti alouda. Comme dessert, du pudding de pain ou des vermicelles, ou encore de la salade de fruits.

Profitant de leurs pauses, je papote avec les employées qui évoquent le plaisir du travail au sein d’une telle équipe entre family members, comme ils le disent. Mais il y a aussi la difficulté du travail dans le monde touristique exigeant. Ce qui impose un constant renouvellement pour donner le meilleur de soi. Pendant cette période de fêtes de fin d’année, où les touristes viennent en grand nombre, les employés de l’hôtel bossent encore plus dur afin que le souvenir soit marquant pour les visiteurs.

Enn bon dilo koko.

Retour sur la plage où des marchands de bijoux exotiques sont présents. Je rencontre Anwar, aussi connu comme Sarko auprès des touristes français. Ancien employé de pharmacie, il s’est reconverti en marchand de plage. Il bosse au soleil, parle de son plaisir de faire des rencontres et dit sa fierté d’exercer ce métier. Il reconnaît que c’est dur. Parfois, les ventes se font plus facilement, mais certaines journées sont moins ensoleillées. Ce métier a changé beaucoup de choses sur sa vision de la vie.

Et rebelote à l’eau. Après ce bon déjeuner et cette chaleur, il faut se désaltérer avec enn bon dilo koko. En début d’après-midi, des amis à nous viennent nous rejoindre avec leurs enfants pour le thé. Bon, par cette chaleur, une bière passerait mieux. Les enfants sont dans l’eau, un ti minn pour une faim d’après-midi. Tout va pour le mieux.

Direction la réception, où un sapin de Noël en bois orné de coquillages a fait son apparition. Il est temps de reprendre la décapotable. Nous avons rigolé, redécouvert des mets, dégusté des cocktails multicolores et, surtout, nous avons apprécié tout l’effort pour notre confort.

Moi, l’enfant du soleil, je reviendrai seule ou accompagnée, car je me suis évadée dans l’authenticité proposée, sans même avoir décollé.

Bientôt, je reprends l’avion pour vous conter Paris by night…