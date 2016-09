IVAN COLLENDAVELLOO : « Les tarifs d’eau en quête de timing et de structure tarifaire »

Intervenant hier en fin d’après-midi au restaurant Opium, à Réduit, à l’ouverture d’une présentation des projets majeurs du ministère des Services publics relatifs aux secteurs de l’énergie, de l’eau, des eaux usées et la protection contre les radiations, Ivan Collendavelloo a vivement fustigé « l’interférence politique » dans les corps para-étatiques. D’une éventuelle augmentation du tarif d’eau, le ministre a affirmé qu’il n’attendait que le « timing » approprié et une structure tarifaire.

Expliquant sa motivation à présenter les principaux projets des corps para-étatiques tombant sous son ministère des Services publics, Ivan Collendavelloo a évoqué d’emblée « cette maladie de notre pays qui est l’interférence politique dans la gestion au quotidien ». « On sait que je n’interviens jamais auprès de l’administration, sauf lorsqu’il s’agit de donner des directives de politique générale », a lancé le ministre. Quand il fixe des critères pour les décisions qui doivent être prises, a-t-il ajouté, il s’attend à ce que celles-ci soient suivies. « Mais quand il s’agit de mettre en pratique ces décisions, cela doit être fait sans aucune interférence politique, sinon ça ne vaut pas la peine de nommer un general manager, d’avoir des ingénieurs. Autant alors que le ministre prenne ses outils et aille faire les réparations lui-même », a-t-il ironisé.

Le ministre des Services publics a cependant opéré une distinction entre l’interférence politique et l’intervention politique. « Pour autant qu’il soit tout à fait normal qu’un homme politique intervienne en faveur de ses mandants et accède au gouvernement au moins pour intercéder en leur faveur, il est pour autant inadmissible de la part de cet homme politique de s’intercaler et d’interférer dans le travail des uns et des autres », a-t-il nuancé. Et d’ajouter : « Ceux qui travaillent avec moi savent très bien que je me garde d’interférer dans l’administration et que s’il y a un problème, je m’adresse au Senior chief executive qui décide de la justesse de mes propos et choisit de l’action administrative à prendre. »

Ivan Collendavelloo a en ce sens dit espérer que sa ligne de conduite offre aux fonctionnaires concernés la marge de manœuvre qui permet de faire avancer le ministère. « Par contre, j’ai donné des directives strictes qu’aucun acte d’indiscipline ne sera toléré, que 'there is no job for life'. Les paresseux, les incompétents, les tricheurs et les voleurs n’ont pas de place dans les secteurs relevant de mon ministère », a-t-il tempêté. Par conséquent, le ministre a révélé avoir donné des directives aux membres des conseils d’administration des corps para-étatiques tombant sous son ministère « de veiller à l’intégrité de leur institution ».

Par ailleurs, Ivan Collendavelloo a invité les représentants de la Radiation Protection Authority, de l’Energy Efficiency Management Office, de la Wastewater Management Authority, de la Water Resources Unit, de la Central Water Authority et du Central Electricity Board, à venir tour à tour parler des principaux projets de leur institution respective dans le cadre du Budget 2016-2017 (voir encadré).

Le ministre avait auparavant parlé brièvement de ses réalisations depuis sa prise de fonction en décembre 2014.