J & J AUDITORIUM - LE 25 SEPTEMBRE : Hariharan en concert à 17 h

Hariharan, auteur, compositeur et interprète de ghazals et de chansons en différentes langues, se produira à 17 heures le dimanche 25 septembre au J & J Auditorium à Phoenix, au lieu de 19 heures comme prévu initialement. Le virtuose indien doit en effet prendre l’avion le même soir pour être honoré le lendemain par le président indien Pranab Mukherjee.

Ce spectacle organisé par MNSS Bloom Ltd et Spelmedia a déjà provoqué un engouement chez les nombreux fans de l’artiste car tous les billets dans les catégories Silver et Bronze sont épuisés. Hariharan et sa troupe composée de douze personnes arrivent le vendredi 23 septembre. Shailen Sookha, le directeur de Spelmedia, nous a déclaré ce matin que les Mauriciens apprécient le fait que le concert commence plus tôt car ils pourront se reposer pour reprendre le travail le lendemain. « Après les concerts où le public a été assommé à coup de décibels, l’occasion leur est donnée d’écouter des ghazals, des hits de Bollywood et certains titres en tamoul dans une ambiance plus cool ».

Âgé de 61 ans, Hariharan a prêté sa voix aux compositions du maestro A. R. Rahman et a reçu le Padma Shri du gouvernement indien en 2004. Il a obtenu le titre de meilleur chanteur avec uyire uyire du film Bombay et le National Award en 1998 avec Mere Dushman Mere Bhai pour le film Border. Ses titres les plus connus sont Yaadein, Ek Duje Ke Vaaste, I Love My India, Bahon Ki Darmiyan entre autres.