J & J AUDITORIUM - SAMEDI SOIR PALAK MUCHHAL : Voix d’or et cœur tendre

Avec sa sensualité à fleur de peau, son charisme et son énergie, Palak Muchhal a su conquérir les cœurs lors de son premier concert samedi soir au J & J Auditorium, à Phoenix. Vêtue d’une robe dorée et portant une petite couronne, la chanteuse a fait une entrée fracassante en interprétant Chahun Main Ya Naa du film Aashiqui 2. Avec sa fougue vocale et ses notes brillantes, Palak Muchhal a apporté de la couleur à son concert durant lequel elle a donné la réplique à son frère Palash.

Dès son entrée sur scène, la chanteuse touche le sol en signe de respect et, visiblement satisfaite de l’accueil du public, elle déclame un poème dédié à ses fans et parle de sa mission de recueillir des fonds « pour aider les enfants atteints de troubles cardiaques ». « Déjà, 908 enfants ont été opérés et 421 autres attendent de l’aide pour des interventions chirurgicales », déclare-t-elle, la voix remplie d’émotion. De par une présence scénique sans faille, Palak Muchhal enchantera le public avec sa voix langoureuse et son énergie. L’artiste avait besoin de la collaboration de son public pour se donner à fond dans l’expression de ses émotions. Après avoir rendu hommage à son idole, Lata Mangeshkar, la légende vivante de l’Inde, avec Lag Ja Gale de Woh Kaun Thi, elle a demandé à ses fans de vaincre leur timidité. C’est ainsi qu’Anupama et Neelam l’ont accompagnée dans un déhanchement de reins lascif avec la chanson de Prem Ratan Dhan Payo, Doli Taro Dhol Baaje et Rangeela Maro Dholna de Pyar Ka Geet.

L’ambiance était à son comble lorsqu’un petit groupe d’enfants a rejoint Palak Muchhal sur scène. Ils se trémoussaient et roulaient des hanches sous les applaudissements de la foule. Après Lambi Judaaï et Teri Diwani de Kailesh Kher, la chanteuse a rendu hommage à Arijit Sing et à Himesh Reshammiya, deux chanteurs qui lui ont permis de faire une percée à Bollywood. Elle a interprété trois morceaux d’Arijit Sing, Teri Meri Kahaani (Gabbar is Back), Tu Hi Hain Aashiqui (Dishkiyaoon) et Socha Na Tha (Airlift). Elle a dédié une chanson à son « godfather », Salman Khan, qui lui a permis de faire ses débuts à Bollywood avec Laapata de Ek Tha Tiger.

Palash, le frère de Palak vêtu d’un costume noir, a fait également forte impression avec Teri Galliyan de Ek Villain et Gulabi Ankhen de The Train et Party To Banti Hai de Bhootnath Returns. Il a invité les personnes âgées sur scène et après maintes hésitations, deux hommes ont dansé avec lui sur les rythmes de Dil Mein Baji Guitar d’Apna Sapna Money Money. Palash a surpris plus d’un lorsqu’il s’est mis au piano de manière très particulière en utilisant son front, son menton et son genou.

Palak Machhal a, à la fin du concert, rendu hommage à Shamshad Begum et Noorjehan. Elle a mis le feu en reprenant les notes de Jumme Ki Raat de Kick et Kaun Tujé de Ms Dhooni, film actuellement à l’affiche en Inde. Elle a conclu son concert avec O Lal Meri de Runa Laila.

Rappelons qu’avant l’arrivée de Palak Machhal sur scène, le jeune chanteur Anchal a conquis le public avec Abhi Mujh Mein Kahin de Agneepath. Ce concert a été organisé par Ariscend Media et Zee Magic.