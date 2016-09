JACQUELINE SAUZIER (SECRÉTAIRE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE) : « L’épidémie de fièvre aphteuse est sous contrôle »

« Comme je vous l’ai déjà dit et je le souligne encore : le virus de la fièvre aphteuse n’est pas transmissible à l’homme »

Notre invitée de ce dimanche est Jacqueline Sauzier, secrétaire de la Chambre d’Agriculture de Maurice. Dans l’interview qu’elle nous a accordée cette semaine, elle analyse la situation du secteur de l’élevage dans l’île, après la découverte de l’épidémie de fièvre aphteuse. Jacqueline Sauzier fait l’historique de cette épidémie, les leçons qu’il faudrait en tirer pour l’avenir et affirme que la viande fraîche vendue à Maurice est totalement propre à la consommation.

Faisons de l’information pour commencer. Qu’est-ce que la fièvre aphteuse, l’épidémie de vache folle de ce début de siècle ?

Pour commencer, la fièvre aphteuse n’a strictement rien à voir avec l’épidémie de la vache folle. Sans jouer à la vétérinaire, que je ne suis pas, voilà ce que m’ont appris mes recherches sur le sujet. La fièvre aphteuse est une maladie qui affecte les doubles ongulés, les animaux qui ont deux sabots : le cerf, le bœuf, le mouton, le cabri et le porc. Cette maladie va leur donner des aphtes dans la bouche, des lésions autour de la bouche et des sabots, de la fièvre et va les affaiblir. Les lésions autour de la bouche et des sabots empêchent l’animal de se nourrir et de marcher correctement, provoquant un affaiblissement général de son état qui peut, dans certains cas, provoquer la mort. C’est une maladie extrêmement contagieuse et dépendant de l’animal, il peut être porteur du virus et être plus ou moins virulent dans sa transmission. Le cycle de la maladie est plus ou moins long.



La fièvre aphteuse est-elle transmissible de l’animal à l’homme ?

Non ! De ce que j’ai lu et compris, la fièvre aphteuse ne peut pas être transmise à l’homme lors de la manutention d’un animal. Mais il pourrait arriver que si on mange une viande mal cuite ou du lait mal pasteurisé qui étaient contaminés, on pourrait avoir un peu de fièvre mais pas plus que ça.



Pourquoi a-t-il fallu que la maladie atteigne le stade d’épidémie pour que l’on s’en rende compte à Rodrigues et à Maurice ?

Bonne question. On ne sait toujours pas comment la maladie est arrivée à Rodrigues. Un fact finding commitee a été nommé par les autorités pour étudier cette question et lui trouver une réponse. Mais on sait que le virus a pu arriver par bateau, par avion ou par le vent. Il y a plusieurs endroits au monde où la maladie existe dont en Afrique et en Inde. Ce qu’on sait, c’est que début juillet, la maladie est à Rodrigues et que des cas visibles sont recensés le 7. Des vétérinaires font des prélèvements pour les envoyer à Maurice pour découvrir de quelle maladie il s’agit et on aura confirmation qu’il s’agit de la fièvre aphteuse le 19 juillet.



Durant ces douze jours, entre l’envoi des prélèvements et la réponse des laboratoires, la maladie s’était déjà répandue à Rodrigues….

Oui, parce que cette maladie est très virulente et se propage très rapidement. Je ne veux pas critiquer l’évolution de la situation à Rodrigues, dire qu’on aurait dû avoir fait ci ou ça. C’est trop facile d’être wise after the event. C’est le fact finding committe qui nous éclairera sur la question. Toujours est-il qu’il y a un embarquement de 325 animaux de Rodrigues pour Maurice le 15 juillet, avant que la maladie ne soit vraiment identifiée.



Au 15 juillet, les signes de la maladie n’étaient-ils pas visibles à Rodrigues ?

Il faut faire bien attention aux mots dans ce contexte très particulier. Une maladie est notifiée avant l’embarquement des animaux vers Maurice le 15 juillet, mais cette maladie n’est pas confirmée. Et comme Rodrigues fait partie de Maurice, il n’y a pas de contrôle sanitaire entre les deux îles. C’est comme si on emmenait des animaux de Port-Louis à Curepipe, à l’intérieur du même pays. Quand ils arrivent à Maurice, les animaux venant de Rodrigues sont transférés sur dix-huit fermes. Dans notre malheur, nous avons eu la chance que les animaux malades en provenance de Rodrigues se soient retrouvés sur une seule ferme, à Vallée-des-Prêtres. Les animaux de cette ferme sont abattus. Mais quand on a confirmation de l’identité de la maladie le 19 juillet, il y a déjà eu des mouvements de personnel de la ferme de Vallée-des-Prêtres vers d’autres élevages, et comme la maladie est très volatile, d’autres fermes de Vallée-des-Prêtres, de Notre Dame et de Terre Rouge sont contaminées. Ce qui est dommage, c’est qu’en dépit du fait qu’on avait confirmation de la maladie le 19 juillet, on ait quand même autorisé une cargaison de bêtes en provenance de Rodrigues vers Maurice le 1er août. Les plus de 200 animaux qui faisaient partie de cette cargaison, et qui avaient des signes visibles de la maladie, ont été abattus dès leur arrivée à Maurice.



Comment peut-on expliquer qu’en dépit de la confirmation de la maladie, on ait laissé embarquer une cargaison vers Maurice, par une absence de communication ?

Par une absence ou trop de communication, ou des décisions unilatérales prises. Il appartiendra au fact finding commitee de répondre à cette question.



Maintenant que la maladie est identifiée, que les animaux malades ont été abattus, que des cycles de vaccination ont commencé, que des mesures drastiques ont été prises à Rodrigues, peut-on dire que l’épidémie de fièvre aphteuse a été circonscrite ?

Il y a plusieurs manières de circonscrire la maladie, selon des protocoles prévus par l’OIE – l’Organisation for International Episoty —, l’organisme mondial qui s’occupe des maladies animales. La première, la plus radicale, consiste à circonscrire une zone de trois kilomètres autour d’une ferme infectée. On tue tous les animaux à l’intérieur de cette zone, les humains sont désinfectés et la zone abandonnée. La deuxième consiste à ériger une barrière biosécuritée autour de la ferme, à ne tuer que les animaux infectés ou infectables et à restreindre la circulation. La troisième option consiste à intervenir uniquement sur le cheptel où on a découvert l’animal ou les animaux malades avec un suivi biosécuritaire autour. À Maurice, on a adopté un mélange des deux dernières options : les animaux affectés ont été systématiquement abattus ainsi que les animaux qui étaient en contact avec eux. Des mesures de biosécurité ont été mises en place — même si c’était un peu trop tard à mon avis — et un comité de crise a été constitué pour assurer un suivi. Et après, une campagne de vaccination des autres animaux a commencé.



Parlons justement de cette campagne de vaccination. Il semble, pour dire le moins, qu’il y a eu quelques couacs en ce qui concerne le choix du vaccin par le comité de crise, dont vous faisiez partie en tant que représentante de la Chambre d’Agriculture….

Il faut savoir qu’il existe sept souches de fièvre aphteuse : trois africaines, trois asiatiques et une souche plus générale, le O. Quand on se rend compte qu’il s’agit de la fièvre aphteuse, sachant que nos échanges commerciaux se font de manière courante avec les pays africains, pour gagner du temps — parce qu’il faut une semaine pour avoir le vaccin —, on a fait le pari que la souche de la maladie ne pouvait qu’être africaine. Pour gagner du temps, on a donc choisi d’importer un vaccin qui a des anticorps contre les trois souches africaines de la maladie. Malheureusement, la souche de la maladie est le O et il a fallu tout refaire, ce qui a fait perdre une semaine sur la période vaccination.



D’autres animaux ont-ils été victimes de ce mauvais pari sur la souche de la maladie ?

Non. Il n’y a pas eu d’animaux morts en plus grâce au bloc sanitaire déjà mis en place. On a perdu une semaine dans l’organisation de la mise en place de la vaccination. Mais on a perdu cette semaine de bonne foi, en croyant aller plus vite pour circonscrire l’épidémie. Il y a un point très important à souligner dans ce contexte. Il fallait que nous contrôlions et circonscrivions cette maladie pour garder un statut sanitaire qui ne gêne pas nos exportations. Si Maurice tombe en deçà de ce statut sanitaire, nos exportations pourraient être bloquées vers nos partenaires régionaux.



Vous n’avez pas répondu à une précédente question, celle que se posent tous les Mauriciens. L’épidémie a-t-elle été circonscrite ?

On ne peut jamais dire que c’est circonscrit à 100% puisque le virus reste dans le sol. Le fait qu’on ait enterré les animaux malades….



Pourquoi ne les a-t-on pas brûlés ?

C’était impossible. On n’aurait jamais eu assez de bois pour brûler 235 d’animaux. Leurs cadavres ont été enterrés avec de la chaux pour accélérer le processus de décomposition, sous dix mètres de terre, selon les conditions de l’OIE. Le fait d’avoir abattu les animaux malades diminue la volatilité du virus de la fièvre aphteuse et le fait d’avoir vacciné les autres bêtes rend leur système immunitaire plus résistant pour lutter contre la maladie, qui peut rester trois ans dans le corps d’une bête vaccinée sans l’affecter. À terme, quand tous les protocoles auront été utilisés, on finira par éliminer la maladie. Il a été décidé de faire de Rodrigues une zone sanitaire de trois ans parce que le territoire rodriguais, qui comporte beaucoup de fermes, a été totalement infecté par le virus et il faut attendre le temps nécessaire pour que les animaux aient perdu la faculté de retransmettre la maladie.



Autre question que se posent les Mauriciens : est-ce qu’on peut manger de la viande fraîche locale dans la mesure où l’animal garde le virus pendant trois ans au moins ?

Oui, mais comme je vous l’ai déjà dit et je le souligne, le virus de la fièvre aphteuse n’est pas transmissible à l’homme. Comme je vous l’ai déjà dit, les mesures prises l’ont été pour éviter que la maladie ne se répande de manière inutile et pour ne pas perdre le statut sanitaire nécessaire pour les exportations de Maurice.



Vous savez que le début de cette épidémie a créé un sentiment de frayeur chez les Mauriciens en ce qui concerne la viande fraîche, due sans doute à un manque d’information….

Je suis au courant de cette frayeur, qui est totalement injustifiée, et de ce manque d’information. C’est pour cette raison que j’ai accepté de répondre à vos questions. Aujourd’hui, toutes les viandes commercialisées à Maurice ne sont pas contaminées. C’est la garantie que les autorités sanitaires nous ont donnée. Elles nous disent que tous les animaux infectés ont été abattus, que tous les animaux qui passeront à l’abattoir auront obligatoirement un certificat médical affirmant qu’ils sont en bonne santé. Ceux qui achètent leur viande fraîche dans les circuits normaux ne courent aucun risque d’avoir de la viande infectée.



Existerait-il des circuits de viande fraîche “anormaux” à Maurice ?

Vous n’allez tout de même pas me faire croire que vous ne savez pas qu’il existe de l’abattage illégal à Maurice ?! Vous n’allez pas me faire croire que vous n’avez jamais vu des échoppes de boucheries ambulantes improvisées dans des coins de rue où on vend aussi bien du bœuf, du cerf que du cochon marron dit frais ?! Je pense pouvoir dire que chez le boucher qui est sur la place depuis longtemps, il n’y a aucun risque de trouver de la viande contaminée.



Abordons maintenant un autre sujet d’inquiétude : le cerf. A-t-on interdit sa chasse, au désespoir des chasseurs, parce qu’il a été contaminé par la fièvre ?

Le cerf et le cochon marron sont deux animaux qui peuvent avoir la fièvre aphteuse. Le fait d’avoir fermé la chasse au cerf depuis le début du mois d’août était une mesure de prévention pour que la maladie n’entre pas dans les chasses. Ce sont des endroits sauvages où on n’a pas accès aux animaux qui y vivent et on ne peut donc pas les vacciner. En fermant les chasses, on a limité les risques de contagion.



Puisque le virus est volatile et a pu arriver à Rodrigues par l’air, qu’est-ce qui l’empêcherait de faire le trajet des zones mauriciennes infectées aux chasses ?

Les fermes où on a constaté l’épidémie se situent dans une zone loin des chasses et entourées de montagnes. Le fait de suspendre la chasse limite les mouvements dans les chasses. Parce que dans une partie de chasse, il y a les chasseurs qui viennent de partout, les tourneurs, les bouchers qui viennent découper et acheter la viande, bref, beaucoup de gens, beaucoup de possibilités de contamination. C’est pour essayer de limiter les risques que la chasse au cerf a été suspendue. Il faut aussi savoir que le cerf peut avoir la maladie pendant moins d’un mois et cela s’arrête là.



Et quid du cochon marron ?

C’est une autre affaire. Il existe un vaccin pour le cochon mais le problème est de pouvoir attraper le marron qui vit en liberté pour le vacciner. Jusqu’à maintenant, on n’a pas de cas visible de cochon marron atteint du virus.



Pourquoi lève-t-on la mesure de précaution en autorisant la reprise de la chasse au cerf ?

On avait fermé la chasse le 4 août pour un délai de trois semaines correspondant à la période de vaccination des zones infectées pour minimiser les risques. On n’a pas pu rouvrir la chasse après trois semaines à cause du retard pris avec les vaccins, et maintenant nous nous retrouvons avec la célébration du sacrifice d’Abraham le 12 septembre. Nous allons rouvrir la chasse au cerf le 15 septembre.



Ne serait-il pas plus prudent de ne pas rouvrir la saison de chasse, même si cela déplaît aux chasseurs ?

En septembre, la saison est presque terminée, il faut chaud et l’abattage est compliqué. Mais il y a une autre donne qui entre en jeu dans cette réouverture de la chasse. À cause de la fermeture qui a duré un mois, tous les cerfs qui devaient être tués dans les chasses ne l’ont pas été. Si on le fait pas d’ici à la fin de la chasse, cela va causer une grande désorganisation dans l’administration des chasses. Par exemple, il n’y aura pas assez de pâturage pour nourrir tous les cerfs. Il faut donc rétablir l’équilibre économique de l’élevage de cerfs qui est très bien organisé. Ce n’est pas le plaisir des chasseurs qui doit primer dans la reprise de la chasse au cerf, mais sa partie économique, en tenant compte de besoins sanitaires des chasses.



Quelles sont les mesures prises dans le cadre de la fête Eid-ul-Adha ?

La célébration du sacrifice d’Abraham va se dérouler sur trois jours et cette période devra être d’une vigilance sans faille.



Est-ce une bonne mesure d’autoriser l’abattage chez l’habitant comme ce sera le cas cette année ?

Je comprends que les animaux qui seront abattus viennent pour la plupart d’Afrique du Sud et que, a priori, ils ne sont pas contaminés. Qu’on fasse l’abattage chez l’habitant qui respecte des conditions imposées par les autorités sanitaires ne m’inquiète pas, dans la mesure où on parle d’animaux sains. Il faut que tout cela soit bien encadré et que les normes soient bien respectées, surtout dans les régions infectées. En théorie, on a demandé que les mesures de précautions nécessaires soient prises pour qu’il n’y ait pas de dérapages. Personnellement, je pense qu’il aurait été mieux de ne pas célébrer cette fête cette année, mais il y a dans cette question des enjeux politiques et religieux qui me dépassent totalement.



Même s’il y a eu du retard ici et là, on a fait ce qu’il fallait pour circonscrire l’épidémie et pour le moment la situation est sous contrôle….

Il faudrait souligner un facteur qui a aidé à lutter contre l’épidémie : l’annonce de la compensation financière pour les bêtes abattues. Sans cette annonce de compensation, il y aurait pu y avoir une tentation de cacher les bêtes malades ou des les abattre illégalement et rapidement pour vendre leur viande. L’annonce de la compensation financière a incité les éleveurs à déclarer leurs animaux malades, d’autant qu’il fallait produire l’animal malade pour avoir droit à la compensation. Je crois que nous avons réussi à circonscrire la maladie, la première vaccination a été effectuée, l’autre arrive et je crois que le situation est sous contrôle.



Ce qui vient de se passer va-t-il inciter Maurice à revoir son système de protection sanitaire ?

Oui. J’aimerais commencer par dire que ce qui vient de se passer est une catastrophe pour les Rodriguais et j’espère qu’on leur donnera les ressources nécessaires pour reconstruire leurs élevages. Mais dans le contexte mauricien, cet événement est venu mettre en évidence un manque d’information sur ce qui se passe sur le terrain. On ne sait pas d’où importer les vaccins et en quelle quantité. On ne sait pas qui sont les éleveurs, combien de bêtes ils ont et où ils sont. Il n’y a pas de base de données exactes sur, par exemple, le nombre de bêtes élevées à Maurice. On a des chiffres approximatifs. À partir de ce qui vient d’arriver, il faut créer une véritable base de données, un système d’enregistrement détaillé des éleveurs, de ce qu’ils font, des mouvements de leurs animaux. C’est une des grandes faiblesses du secteur de l’élevage à Maurice. En l’absence de ces informations, nous étions désarmés au début de la crise, mais les services vétérinaires ont très bien réagi. Ils ont eu une proactivité sur le terrain et ont permis la rapidité des actions mises en place.



Eu égard à la crise, les mesures correctives ont-elles été prises pour pallier les manques du système ?

Pas encore. Il existe un comité secteur public-secteur privé, le Livestock Policy Hub qui, depuis deux ans, réfléchit sur comment relancer l’élevage à Maurice. Un des points sur lesquels nous étions en train de discuter était l’enregistrement des éleveurs. Il y a certes un problème financier pour réaliser cet exercice, mais il faut aussi que les autorités légifèrent. La crise que nous venons de vivre a démontré l’absolue nécessité de cet enregistrement et je crois que cela va les inciter à aller de l’avant pour permettre de prendre des décisions plus rapidement.



Le mot de la fin de cette interview est-il qu’on peut aujourd’hui aller acheter son steak de viande fraîche sans aucune crainte ?

Absolument ! Toute viande mise sur le marché ne provient pas de zones infectées ou d’animaux malades. Cette viande est totalement propre à la consommation.