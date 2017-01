JACQUES DÉSIRÉ WONG SO : À l’encre de ses pinceaux

L’artiste peintre rodriguais est actuellement en stage bloqué à l’Institut Français de Maurice. Nous l’avons rencontré alors qu’il s’attelle à la création des œuvres qu’il y exposera du 16 février au 11 mars. Au menu : des tableaux grand format avec des taches d’encre et d’acrylique, créés au gré de la gravité.

Une tache d’encre sur le visage, de l’acrylique sur son t-shirt, un pinceau dégoulinant à la main. C’est ainsi que Jacques Désiré Wong So nous accueille dans sa salle de travail à l’IFM. Des tableaux par terre, quelques-uns appuyés contre le mur et un autre posé sur la table de travail. Ce qui captive l’attention chez le peintre, c’est sa jovialité communicative. C’est avec un sourire permanent qu’il nous fait découvrir l’univers dans lequel il compte plonger les visiteurs de son exposition, intitulée Masterpeace XXL.

Avec cette première exposition en solo à Maurice, l’artiste rodriguais aborde une nouvelle facette de son art. Tous les tableaux sont peints avec de l’encre et de l’acrylique de façon abstraite. Chaque tableau sera constitué d’une tache, qui sera différente à chaque fois. “Je suis un peu comme Kung-Fu Panda quand il réussit à canaliser son énergie. C’est un cheminement personnel. Avant, je faisais beaucoup de figuratif, mais j’ai trouvé que l’abstrait est ce qui me caractérisait vraiment. J’ai réalisé que c’est ce qui me définit le plus”, nous confie-t-il.

Paix intérieure.

Si le titre de l’exposition comprend le sigle XXL, c’est en raison de la taille des toiles. La plus grande mesure 2m10 par 1m80. En concevant cette exposition, Jacques Désiré Wong So avait un record en tête, celui de la plus grande tache d’encre au monde. Mais en surfant sur le web, il a découvert que ses tableaux n’allaient pas battre ce record. Il se consolera avec celui de la plus grande tache d’encre de Maurice. Masterpeace XXL se déclinera en 13 tableaux grand format, ainsi que quelques œuvres sur papier.

Jacques Désiré Wong So est à la recherche de sa paix intérieure. Qu’il voudrait retrouver chez les visiteurs. “Je souhaite que les gens trouvent la paix en regardant les tableaux. Le but est qu’ils découvrent les tableaux sans trop se laisser aller à la réflexion. Il faut que ce soit comme un moment de relaxation, avec une bonne tasse de café à la main.”

Quand il peint, Jacques Désiré Wong So essaye de faire le vide dans sa tête et de ne laisser aucune image s’imprimer dans son esprit. “Je conçois cette exposition de manière spontanée. Quand je me penche sur un tableau, j’essaye de ne penser à rien, ce qui est très difficile. Avec mon pinceau, je mets un peu d’encre sur la toile, et c’est la gravité qui détermine l’œuvre. L’encre me guide.”