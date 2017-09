JAMEEL ALLYHOSAIN : Trop tôt pour penser au titre

Le cavalier mauricien Jameel Allyhosain doit être satisfait de sa prestation lors de la dernière journée. En trois montes, il a ramené une victoire avec Commodus et a fini à la troisième place sur Kemal Kavur, tandis que Burwaaz a terminé à la traîne suite à un départ quelconque. Nouveau meneur aux Quantum Mauritian Jockey Series, il prévient toutefois que c’est « encore tôt de penser au titre de champion. »

Commentant la victoire de Commodus, qui ne s’était jamais placé en neuf sorties, le jockey de 25 ans explique : « Il est descendu de catégorie et a bénéficié d’une remise de 4 kg. Selon les instructions, il fallait le laisser courir dans son pas et le monter à partir de la route. » Cette tactique a payé. Appelé à donner des explications sur la victoire de Commodus, l’entraîneur Vincent Allet a expliqué aux RS que la dernière fois (19e acte) son cheval avait été l’auteur d’une course encourageante et que celui-ci avait été incommodé au moment crucial.

S’il se dit satisfait de la performance de Kemal Kavur, arrivé 3e dans la 4e épreuve, Jameel Allyhosain trouve que « c’est un one-pacer qui pourrait être plus percutant s’il court aux avant-postes. » Le jockey a préféré ne pas faire de commentaires sur la course de Burwaaz, dont chacune de ses sorties dépend énormément de son départ. Lors de la 22e journée, il a refusé de sauter et a fini à 18 longueurs de Major Jay. D’ailleurs, le board des Racing Stewards a ordonné que le cheval fasse un essai satisfaisant aux stalles, avant d’avoir le droit de retrouver la compétition.

Nouveau leader des Quantum Mauritian Jockey Series, celui qui monte à 54 kg garde les pieds sur terre. « Je suis heureux de trouver des montes et j’espère que les victoires vont venir. Mais je crois que c’est trop tôt de penser au titre, d’autant que Joorawon et Bardottier, les deux meilleurs cavaliers locaux, suivent au pas. Il faut attendre. »

QUANTUM MAURITIAN JOCKEY SERIES 2017 : Allyhosain prend la tête

Victorieux sur Commodus lors de la 22e journée, Jameel Allyhosain a pris la tête au classement du Mauritian Jockey Series avec 26 points pour 2 victoires et 2 deuxièmes places. Après 7 manches disputées, il possède huit points d’avance sur Rye Joorawon et onze sur Jeanot Bardottier. Le reste du classement reste inchangé, sauf que Dinesh Sooful a récolté quatre points pour sa deuxième place sur Lividus, alors que Mervin Teetan et Rakesh Bhaugeerothee ont récolté leurs premiers points.