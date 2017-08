DEPUIS JANVIER : Cent morts sur nos routes

La route a fait sa 99e victime cette année avec le décès d’Anand Mudhoo, 57 ans, qui a rendu son dernier soupir samedi à l’hôpital Dr Jeetoo à Port-Louis. Ce jardinier, habitant Gros-Cailloux, a été victime d’un délit de fuite sur la route principale à Richelieu vendredi soir quand une moto l’a percuté alors qu’il traversait. Le quinquagénaire s’est écroulé sur l’asphalte alors que le motocycliste a poursuivi sa route sans lui venir en aide.

C’est en visionnant les caméras de surveillance de la région que la police a pu déterminer les circonstances de cet accident. C’est le chauffeur d’une fourgonnette qui a alerté la police quand il a stoppé son engin en notant la présence d’un individu sur la route. Une fois sur place, le SAMU a constaté que la victime avait perdu beaucoup de sang, mais respirait toujours. Anand Mudhoo a été transporté à l’hôpital où il a subi une intervention chirurgicale avant d’être placé à l’unité des soins intensifs. Comme il est resté inconscient jusqu’à son décès, la police de Barkly n’a pu recueillir sa version des faits.

Entre-temps, des éléments du Scene of Crime Office (SOCO) ont inspecté le lieu de l’accident où ils sont tombés sur des débris de verre d’une moto. Ces objets ont été envoyés pour analyse au Forensic Science Laboratory (FSL). Les enquêteurs ont également pris contact avec certains mécaniciens pour déterminer si une moto endommagée a été réparée dans leur atelier durant le week-end. L’enquête suit son cours et la police lance un appel à témoin dans un cette affaire.

Par ailleurs, un grave accident de la route s’est produit à Flic-en-Flac aux petites heures dimanche matin quand une voiture, avec deux occupants à bord, a percuté de plein fouet un arbre. Le conducteur, un maçon de 28 ans, et son amie de 21 ans revenaient d’une soirée dans la région. La police les a retrouvés inertes en dehors du véhicule, qui s’est encastré entre deux arbres. Les blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital de Candos pour des soins par le SAMU, où l’état de santé de la jeune fille est jugé préoccupant. L’alcootest pratiqué sur le jeune homme s’est avéré positif. Dans sa version des faits à la police, cet habitant de Résidence Kennedy, qui fêtait son anniversaire samedi, avance qu’il ne se souvient pas des circonstances de l’accident, et ne reconnaît pas sa passagère.

Finalement à Bois-Rouge, Pamplemousses, un motocycliste de 54 ans a percuté une voiture en stationnement sur un trottoir sur la route Royale dimanche. Grièvement blessé, le quinquagénaire a été transporté d’urgence à l’hôpital du Nord où il est admis à l’unité des soins intensifs. Le propriétaire de la voiture a subi un alcootest qui s’est révélé négatif. Il a dû consigner une déposition à la police de Pamplemousses pour expliquer pour quelle raison il s’est garé sur le trottoir.

Le Parliamentary Private Secretary (PPS) et député de Rodrigues Jean Francisco François, 46 ans, est lui impliqué dans un accident de la route dimanche après-midi. Il était à bord de sa voiture privée se dirigeant vers Port Sud-Est, Rodrigues, quand une moto est entrée en collision avec l’arrière de son véhicule. Le motocycliste, un entrepreneur de 39 ans, a subi des blessures lors de l’impact et a été conduit à l’hôpital Victoria à Crève-Cœur où son état de santé n’est pas jugé sérieux. Il a été testé négatif à l’alcotest, tandis que le PPS Jean Francisco François a donné un échantillon de son sang pour analyse. La police de Rivière-Coco a ouvert une enquête sur cet accident.