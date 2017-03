JARDIN : Entretien d’une orchidée

L’orchidée a besoin de peu d’entretien. Dépoussiérez de temps en temps ses feuilles à l’aide d’un coton ou d’un chiffon doux imbibé d’eau minérale. Sachez cependant que les orchidées ont besoin de lumière et se développent beaucoup mieux quand elles sont exposées. Installez votre orchidée près d’une fenêtre sans que les rayons du soleil la frappent directement.

Lorsqu’on change les orchidées de place et qu’elles sont en train de former des boutons, cette perturbation peut compromettre leur floraison. Certaines peuvent aussi former des feuilles en forme d’accordéon. Lorsque vous installez une orchidée dans un endroit, apprêtez-vous à l’y laisser pour longtemps. De même, évitez les courants froids provenant de la fenêtre ou de la porte.

De même, les orchidées ont besoin de beaucoup d’eau, pas tant en arrosage direct qu’en brume. Le mieux sera de les pulvériser souvent, avec de l’eau à la température de la pièce, en utilisant un petit pulvérisateur à main. Le substrat (un mélange d’écorces broyées et de mousse) doit être un peu moite mais pas humide. En le pressant entre les doigts, on ne doit pas voir d’eau s’écouler.

L’eau qu’on utilise pour arroser une orchidée ne doit pas être calcaire. Utilisez de l’eau de pluie si possible ou mélangez de l’eau du robinet avec de l’eau déminéralisée ou un jus de citron. Il vaut la peine de sortir les orchidées en été, juste le temps d’une ondée, qui nettoiera les feuilles et les humectera complètement. Sinon, donnez-leur une douche dans la salle de bains, à l’eau tiède tout simplement.

Entretenir un citronnier

Vous pouvez choisir de planter votre citronnier en pot ou bien en pleine terre. Dans tous les cas, le citronnier a besoin d’une terre parfaitement drainée, légèrement acide de préférence. Une exposition ensoleillée est de rigueur. Si vous décidez de le cultiver en pot, placez-le sur votre terrasse à l’abri du vent, sans courant d’air.

Son feuillage présente des feuilles coriaces et persistantes. Pincez-le 2 à 3 fois dans l’année pour que son feuillage soit beau et compact. Évitez de l’exposer en plein soleil.

Un citronnier en pleine terre a besoin de beaucoup d’eau. Arrosez-le 3 à 4 fois par semaine durant les périodes chaudes. Pour un citronnier en pot, l’arrosage doit être régulier et copieux, mais ne laissez pas d’eau stagnante dans les soucoupes. Lorsque sa terre est sèche, en surface, vous pouvez l’arroser.

BRICO

Éviter les mauvaises odeurs de la douche — Le siphon des douches à l’italienne étant généralement peu profond, l’eau s’en évapore rapidement. Elle n’isole plus la bonde du reste de la canalisation. On dit alors que le siphon se désamorce, provoquant des remontées d’odeur. Pour éviter ce phénomène, il vous suffit de faire couler régulièrement un peu d’eau dans la douche une ou deux fois par semaine. Sachez que la quantité d’eau retenue dans un siphon évite les remontées d’odeur.

Venir à bout d’un couvercle récalcitrant — Avant tout, essayez d’ouvrir le couvercle en vous munissant d’un gant de cuisine. Tenez fermement le couvercle et exercez une pression continue, en tournant en sens inverse des aiguilles d’une montre.

Si le résultat est décevant, retournez le pot à l’envers et appliquez un coup sec avec le plat de la main sur le fond du bocal.

Si ça ne marche pas, engagez la lame d’un tournevis ou d’un couteau à bout rond entre le métal du couvercle et le verre du bocal. Exercez une légère torsion pour permettre à l’air de rentrer.

Si le bocal est toujours récalcitrant, plongez-le quelques minutes dans de l’eau bouillante pour augmenter le volume d’air à l’intérieur et réduire la pression du couvercle sur le verre.

En dernier recours, percez le couvercle avec un couteau à huître tenu bien droit, en donnant un coup sec sur le manche.

Astuces pour éviter de fendre le bois lors du vissage — Percez des avant-trous en utilisant un foret de même longueur que la vis mais de diamètre légèrement inférieur. Par exemple, un foret de 3 mm pour une vis de 4,5 mm.

Il faut alors se servir des avant-trous pour centrer le foret de fraisage des têtes de vis. Il suffit de doubler le diamètre de la vis pour obtenir celui du foret à utiliser.

Ensuite, frottez le filet de la vis sur un morceau de savon ou sur une bougie. La vis s’enfoncera sans forcer sur le manche du tournevis.

Prenez un tournevis correspondant exactement à l’empreinte de la tête de vis pour ne pas déraper. Métal ou bois sont ainsi préservés.