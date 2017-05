JARDIN - GAZON : Regarnir une pelouse

La pelouse est vivante. Soumise aux contraintes extérieures comme le piétinement, la tonte un peu appuyée ou encore l’urine des animaux, elle laisse fréquemment apparaître des zones dénudées, que vous voudrez combler pour lui redonner un aspect avantageux. C’est ce que l’on appelle le regarnissage.

Quand réparer sa pelouse ?

Idéalement, il vaut mieux semer une pelouse juste avant l’arrivée de l’hiver. C’est la même chose pour le regarnissage. Si vous l’effectuez juste avant l’été, vous devrez veiller à assurer un arrosage régulier. À noter que le regarnissage permet aussi de corriger dans une certaine mesure un semis mal réussi.

Comment regarnir la pelouse ?

Il faut tout d’abord préparer le sol, en griffant légèrement la terre aux endroits que vous souhaitez ensemencer. Utilisez pour cela la griffe à main pour les petites surfaces ou bien un râteau. L’objectif est de décompacter la terre, qui a été tassée par le piétinement et la pluie. Profitez de l’opération pour éliminer tout ce qui gêne en surface, à l’instar des petits cailloux ou des brindilles.

Épandez les graines à la main, en les répartissant de façon régulière. Avec son enrobage, le gazon de regarnissage se voit bien. Pas la peine de tasser les graines, comptez environ 40 g par m2.

Enfouissez ensuite les graines dans la terre à l’aide de la griffe ou le râteau. Idéalement, recouvrez la zone de semis avec une fine couche de terreau léger ou de sable, puis plaquez les graines contre la terre, en tassant avec vos pieds.

Il faut savoir que le gazon de regarnissage pousse très vite. En quelques semaines, les zones dénudées de votre pelouse devraient avoir meilleure allure.

Laissez passer quelques semaines encore avant de tondre.

Mon COMPOST est-il prêt ?

Le compost doit être mûr pour être utilisable au jardin, faute de quoi, il risquerait d’être néfaste pour les plantes. Trois indices importants témoignent de la maturité du compost.

Sa texture

Un compost mûr prend une apparence homogène. Vous ne devez pas reconnaître les résidus de feuillages, d’épluchures ou d’autres éléments qui y ont été incorporés. Ces éléments se sont décomposés, et il ne reste que des petits fragments friables et légers. Si vous prenez une poignée de compost dans votre main et que vous serrez puis relâchez, les éléments ne doivent pas coller les uns aux autres en formant un boudin.

Sa couleur

Le compost mûr prend une couleur brune, presque noire et homogène, comme celle du terreau du commerce.

Son odeur

Un compost mûr dégage une odeur agréable d’humus, de sous-bois forestier. Si l’odeur est forte ou désagréable, le compost n’a pas fini son processus de maturation.

BRICO

Recette naturelle pour que l’argent retrouve son éclat

Tapissez le fond d’un plat supportant la chaleur (comme le plat à gratin en inox) d’une feuille d’aluminium, avec le côté mat vers le dessus. Versez deux bonnes cuillères de gros sel sur l’aluminium et recouvrez de deux litres d’eau. Posez le plat sur une plaque de cuisson pour faire chauffer l’eau, sans pour autant la faire bouillir. Ensuite, immergez totalement l’argenterie. Au besoin, retournez les grandes pièces.

Au bout de quelques minutes, sortez l’argenterie avec une pince à cornichons pour ne pas vous brûler. Rincez à l’eau chaude et essuyez soigneusement. Vos objets en argent auront retrouvé leur éclat d’antan.

Pour éviter l’oxydation, conservez bijoux et argenterie dans du papier de soie.

Recycler des bouteilles en plastique pour tout ranger

Rangement gratuit

Coupez la partie supérieure de la bouteille pour en faire un rangement gratuit et pratique des vis, clous et matériel de bricolage. C’est inépuisable et si pratique pour voir l’intérieur en un coup d’œil.

Emballage antichoc

Ôtez le col et le fond d’une bouteille et ouvrez-le au cutter sur sa longueur. Vous pourrez y mettre vos bouteilles en verre pour les transporter en toute sécurité.

Anti-fuite

Si votre robinet fuit ou votre plomberie présente un raccord qui goutte, vous pouvez utiliser une bouteille de lait ou d’eau comme solution à court terme, en attendant la réparation. Échancrez au cutter une bouteille avec bouchon et embourbez-la autour du robinet ou du raccord qui fuit.

Dévidoir improvisé

Coupez une bouteille en entonnoir et fixez-la au mur avec une punaise. Placez une pelote de ficelle dedans et tirez sur son bout par le goulot.