JARDIN : Jardiner à moindre coût

Jardiner peut se révéler coûteux si on se met à acheter tout le matériel nécessaire et les semis qui se développeront en fleurs, légumes ou fruits. Cependant, certains trucs et astuces peuvent vous éviter des dépenses inutiles et minimiser ainsi les coûts du jardinage.

Limiter les pesticides

Au lieu d’acheter des produits chers et nocifs, prenez l’habitude d’ôter manuellement les chenilles et doryphores sur vos légumes, d’écraser les pucerons et d’éliminer les limaces avec un pic à brochettes. En cas d’attaque importante, faites un mélange d’eau et de savon noir, que vous pulvérisez sur vos plantes. Cette méthode est efficace puisque le savon éloigne les insectes et pucerons. Bannissez également les désherbants et préférez l’arrachage à la main ou l’utilisation de vinaigre ou de l’eau chaude, dans laquelle vous aurez bouilli vos pommes de terre.

Paillage

Pour vos surfaces non cultivées, pensez au paillage, qui freine la pousse des mauvaises herbes et rend l’arrachage plus facile. Le paillage crée aussi de l’humus en se dégradant, retient l’humidité et donc diminue les quantités d’eau à apporter au jardin. Fabriquez votre paillage en broyant des jeunes rameaux d’arbres et arbustes issus de la taille d’entretien.

Limiter le travail au jardin

Pour dépenser moins, il vous faut également limiter le travail au jardin. Pour vos haies, choisissez des espèces qui demandent peu d’entretien, comme les fusains, troènes, cotonéasters, berbéris. Limitez la tonte de pelouse en laissant évoluer une partie en prairie. Vous faucherez une ou deux fois par an. Préférez les vivaces et arbustes à fleurs ou à feuillages colorés, plus durables et moins coûteux que les massifs de plantes annuelles. Choisissez des plantes adaptées à votre climat pour de meilleurs résultats. Plantez des pommes de terre sans traitement antigerminatif afin de récupérer chaque année des tubercules pour refaire vos plantations. De même, achetez de préférence des vivaces qui se multiplient ou se bouturent facilement.

À la fin de l’été, récoltez les graines de vos fleurs et plantes potagères. Le principe est relativement simple : soit vous laissez monter en graines certaines plantes, soit vous prélevez directement les graines des fruits bien mûrs. Faites attention toutefois à récolter à complète maturité des graines et juste avant qu’elles ne tombent. Vous pourrez placer un sachet en papier autour du fruit pour recueillir les graines. Les semences doivent ensuite être séchées sur du papier ou du tissu. On peut finalement les stocker au frais et au sec, par exemple dans une boîte à biscuits en fer.

De la poussière de charbon

Lorsque vous faites vos semis, déposez dessus de la poussière de charbon de bois, à l’aide d’un tamis. Vos plants seront beaucoup plus résistants puisque le charbon a des propriétés antifongiques et antibactériennes. Il aide à éviter la fonte des semis mais aussi à la cicatrisation des végétaux blessés, tout en constituant un excellent engrais. Quand vous achetez du charbon pour le barbecue, pensez à conserver la poussière si vous avez un jardin.

Fabriquez votre propre compost

Faites vous-même votre compost pour enrichir votre sol à moindres frais. Pour ce faire, il vous faut placer des matières organiques dans un composteur, comme des palettes en bois que vous aurez récupérées. Pour obtenir un bon compost, il vous faut mélanger les matières brunes et les matières vertes. Feuilles mortes, brindilles sèches, branches broyées, copeaux de bois et sciure, écorce et paille devront ainsi être mélangés aux déchets de cuisine et tontes de gazon fraîches.

Pour obtenir un bon dosage carbone/azote et maintenir une bonne aération du compost, il faut donc à peu près moitié matières vertes, moitié matières brunes. Réduisez les déchets en petits morceaux permet un mélange plus aisé, une réduction des volumes et surtout une attaque plus rapide par les micro-organismes décomposeurs. Le compost sera plus facile à récupérer en fin de décomposition et ne nécessitera pas d’être tamisé. Aérer et remuer est essentiel, car les micro-organismes décomposeurs ont besoin d’oxygène.

À chaque apport, mélangez les nouveaux déchets avec l’apport précédent et avec le compost qui commence à se former en dessous. Ainsi, vous ensemencez les déchets nouveaux avec les micro-organismes et les petits animaux décomposeurs, ce qui accélère leur décomposition. Au toucher, vérifiez régulièrement que la masse est suffisamment humide pour permettre une bonne décomposition. Arrosez ou ajoutez des déchets humides si c’est sec.

Favorisez la récupération

Beaucoup d’objets de récupération peuvent servir dans le jardin. À commencer par des boîtes à œufs, dans lesquelles vous ferrez vos semis. Lorsque les plantes sont bien développées, coupez les alvéoles et repiquez à l’endroit voulu. Vous pouvez également récupérer vos boîtes en plastique pour faire des mini-serres, à placer derrière vos fenêtres. Cela sera très utile pour les semis précoces.

Les cylindres de papier toilette peuvent aussi être utiles. Vous pourrez y semer vos carottes, qui auront de belles racines grâce à elles. Récupérez les pots de yaourt et percez le fond pour faire vos semis. Le moment venu, découpez le côté pour retirer la motte et repiquez.

Récupérez aussi des vieux châssis pour faire une serre ou une simple couche froide pour les premiers semis au jardin.

Système goutte à goutte fait maison

Récupérez les bouteilles en plastique pour faire un goutte-à-goutte pratique et apporter de l’eau à vos plantes. Découpez le fond de la bouteille, percez le bouchon de deux petits trous. Bourrez l’intérieur du bouchon de coton avant de le revisser. Plantez ensuite la bouteille tête en bas sur 15 cm de profondeur pour bien l’ancrer dans le sol, juste à côté de la plante concernée. Remplissez d’eau. Celle-ci va filtrer très lentement à travers le bouchon pour humidifier la terre. On peut ajuster la durée d’écoulement en obstruant plus ou moins le bouchon. Qui plus est, vous pourrez utiliser de l’eau de pluie que vous aurez recueillie dans un tonneau à cet effet.