JARDIN DE LA COMPAGNIE : Rezistans ek Alternativ fidèle au rendez-vous des casseroles

Rezistans ek Alternativ ne baisse pas les bras et maintient sa campagne “Kasrol” visant à dénoncer le « deal Papa-Piti » du Prime-ministership entre sir Anerood Jugnauth et son fils, Pravind. À la mi-journée samedi, les militants de ce parti de gauche ont tenu à être présents dans l’enceinte du Jardin de la Compagnie pour le lancement de la mobilisation sur le thème “Nou Tour Koze” ou encore “Nou Pa Dakor ! Nou pou Koze”. Cette manifestation symbolique s’est déroulée dans le calme et la discipline en dépit de la décision du Lord-Maire, Oumar Khooleegan, d’interdire l’accès au jardin à cette occasion.

Rezistans ek Alternativ sera en Cour suprême jeudi pour contester la passation de pouvoirs entre père et fils et a sollicité à cet effet une “Constitution Declaration”. Ce parti de gauche prévoit deux autres manifestations “Kasrol” le 11 mars, à la veille des fêtes nationales, et le 1er mai pour la Fête du Travail.

Intervenant brièvement lors du rassemblement de samedi, le porte-parole du parti, Ashok Subron, entouré de ses membres, a déclaré qu’il est « grave et triste » pour le Premier ministre, Pravind Jugnauth, « de cautionner une décision visant à empêcher les jeunes et les activistes alternatifs de s’exprimer, décision qui a été entérinée dans les premières semaines de son accession » au pouvoir. « De par notre décision d’organiser un rassemblement pacifique au Jardin de la Compagnie, nous avons subi des représailles des institutions de l’État », dit-il. Ashok Subron a ajouté qu’il ne sera « jamais d’accord » sur le fait que les autorités publiques empêchent la population de s’exprimer, ajoutant qu'il fera entendre sa voix « à chaque fois qu’il le faut ».