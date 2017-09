JARDIN : Les vertus du bred mouroum

Autrefois aperçu en abondance dans les arrière-cours, le bred mouroum est devenu plus rare de nos jours. De son nom scientifique Moringa oleifera Lam, cette plante originaire de l’Inde a des vertus multiples, avec sa forte concentration de protéines, de vitamines A et C, de calcium et de potassium. Corine Moloye, agent de vulgarisation au département information du Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI) du ministère de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, nous explique les bienfaits de cette plante aux vertus exceptionnelles.

Le bred mouroum est un aliment régulièrement consommé à Maurice. Ses feuilles sont souvent utilisées pour préparer du bouillon. Elles accompagnent les bouillons de poisson et sont aussi préparées à l’étouffée. Sa gousse (baton mouroum) est consommée en curry.

Le moringa est très apprécié, sans que l’on soit vraiment conscient des vertus qu’il cache. “Le moringa est vu comme un super-aliment”, confie Corine Moloye. Le bred mouroum possède des propriétés qui en font une très bonne source de nutriments, dont le corps a besoin pour être en bonne santé. “Il contient beaucoup de protéines, de vitamines A et C, de calcium et de potassium.” Il a également des vertus médicinales, notamment contre le diabète, le rhumatisme et le mal de dents.

Pouvant pousser un peu partout dans l’île, résistante à la sécheresse et ne nécessitant pas beaucoup d’entretien, la plante est un excellent candidat pour les arrière-cours, mais aussi des plantations plus grandes à but commercial. Afin d’encourager la population à profiter des bienfaits de cette plante, le ministère de l’Agro-industrie a lancé une campagne de promotion visant à encourager sa plantation ainsi que son exploitation à échelle industrielle. Des distributions de plantes ont été faites l’année dernière auprès d’associations et d’organisations. Le FAREI se livre à la propagation de la plante dans ses différents centres. Les plantules produites peuvent être obtenues à Rs 15 l’unité.

Depuis peu, certains entrepreneurs se sont prêtés au jeu et proposent de la poudre de moringa, fabriquée à partir de feuilles séchées. “La poudre de moringa, puisqu’elle est fabriquée à partir de feuilles sèches, contient beaucoup plus de valeur nutritive que les feuilles fraîches. C’est pour cela que nous encourageons les entrepreneurs à exploiter ce filon.” Cette poudre se prête à la consommation de plusieurs façons. “On peut ajouter cette poudre dans du jus, la mélanger avec de la farine pour la fabrication de faratas ou la consommer en infusion”, précise Corine Moloye.

Valeurs nutritives du bred mouroum comparées à d’autres aliments

Protéine

Feuilles fraîches : 2 fois plus que le yaourt.

Feuilles sèches : 9 fois plus que le yaourt.

Calcium

Feuilles fraîches : 4 fois plus que le lait.

Feuilles sèches : 17 fois plus que le lait.

Potassium

Feuilles fraîches : 3 fois plus que la banane.

Feuilles sèches : 15 fois plus que la banane.

Vitamine A

Feuilles fraîches : 4 fois plus que la carotte.

Feuilles sèches : 10 fois plus que la carotte.

Vitamine C

Feuilles fraîches : 7 fois plus que l’orange.

Feuilles sèches : 25 fois plus que l’épinard.

Méthode de culture

Le moringa peut être planté avec des semis directs ou des plantules. Pour ce faire, il est conseillé de creuser des fossés de 40 cm x 30 cm x 30 cm. Enrichissez la terre arable qui a été enlevée avec 2 ou 3 kg de fumier pour remplir le fossé. Trempez les graines 48 heures avant le semis. Semer 1 à 2 graines à une profondeur de 2 cm. La germination aura lieu dans 5 à 12 jours. Dans le cas d’une plantule, procédez de la même façon. Pour éviter la pousse de mauvaises herbes, il est fortement conseillé de pratiquer le paillage. Recouvrir le sol avec de la matière organique permettra aussi de l’enrichir et de préserver l’humidité.

Le moringa est généralement cultivé sans apport d’engrais chimiques. Un apport annuel d’environ 7 kg de fumier bien décomposé par plante est recommandé à l’arrivée des pluies d’été. À noter que les feuilles peuvent être récoltées quatre après la mise en terre de la plante. Le système racinaire des plantes provenant du bouturage n’est pas bien développé. Ces plantes seront vulnérables au vent et à la sécheresse lors de la transplantation. Le bouturage n’est pas recommandé localement.

Entretien

À en croire Corine Moloye, le bred mouroum ne nécessite pas un gros entretien. Cependant, tailler la plante régulièrement l’aidera à avoir de nouvelles pousses et de bonnes feuilles. “Maintenir l’arbre à une petite taille lui permettra également de mieux résister au vent et d’éviter que ses branches, qui sont fragiles, ne se cassent”, souligne Corine Moloye.

Deux types de tailles sont conseillés. À commencer par la taille de formation, qui est pratiquée pour que le moringa pousse comme un buisson touffu. À l’aide d’un sécateur à branches, coupez la tige principale à 10 cm de son sommet lorsqu’elle aura atteint 60 cm de haut. Coupez à 10 cm de leurs extrémités, quand les branches secondaires auront atteint 60 cm.

Vient ensuite la taille d’entretien, qui se fait à la récolte. Toutes les branches feuillées sont coupées à 50 cm du sol. Pour la production de gousses ou de graines, pratiquez seulement une taille d’entretien, qui est réalisée pour contrôler la hauteur en coupant le bourgeon terminal lorsque l’arbre aura atteint environ un mètre de haut. Ceci permettra à d’autres branches de se développer.

Recettes

Feuilles de bred mouroum sautées

Ingrédients

500 g de feuilles de moringa

1 gros oignon

25 g d’huile raffinée

2 grosses tomates

Sel et assaisonnements

Préparation

Lavez et coupez finement les feuilles. Faites bouillir de l’eau et salez-la. Mettez-y les feuilles, puis éteignez le feu. Remuez plusieurs fois et, lorsque les feuilles sont tendres, égouttez-les. Puis, refroidissez-les et essorez. Coupez l’oignon et les tomates en petits morceaux. Faites frire l’oignon, puis les tomates, avant de les assaisonner. Dès que les tomates sont cuites, ajoutez progressivement les boules de feuilles de moringa et laissez mijoter quelques minutes. Réajustez les assaisonnements à votre convenance.

Curry de baton bred mouroum

Ingrédients

Gousses de moringa fraîches

2 à 3 oignons finement hachés

1 cuillère à café d’extrait de tamarin ou 1 tomate hachée

1 brin de feuilles de curry

Sel et poudre de curcuma à volonté

Assaisonnement

1/2 cuillère à café de grains de moutarde

2 gousses de piments rouges coupées en petits morceaux/poudre de piment

2 cuillères à soupe d’huile

Préparation

Coupez les gousses de moringa en pièces de 2 à 3 cm de long. Chauffez l’huile dans une poêle et ajoutez l’assaisonnement. Lorsque les grains de moutarde cessent de grésiller, ajoutez les légumes découpés (sauf la tomate) et faites-les sauter à la poêle. Ajoutez le sel et la poudre de curcuma. Couvrez la poêle et laissez mijoter à petit feu. Remuez de temps en temps jusqu’à la fin de la cuisson. Ajoutez la poudre de piment rouge et l’extrait de tamarin ou la tomate hachée. Laissez cuire encore quelque temps. Servez avec du riz.

Recettes médicinales

Malnutrition chez les enfants

Mélangez une cuillerée à café de poudre de feuilles de moringa dans la bouillie de soja ou de maïs et servez une fois par jour.

Rhumatisme

Mâchez et avalez trois graines de moringa par jour, après en avoir ôté la coque.

Mal de dent

Appliquez une pincée de poudre de racine de moringa sur la dent malade ou mélangez une cuillerée à café de poudre de racine dans un verre d’eau et faites un bain de bouche.

Insomnie

Mélangez une cuillerée à soupe de poudre de feuilles de moringa dans de l’eau tiède et buvez chaque soir jusqu’à la disparition des insomnies.