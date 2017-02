JAYLALL BOOJHAWON, PRÉSIDENT DE POSU: « Nous allons manifester si les autorités font la sourde oreille à nos revendications »

Jaylall Boojhawon, président de la Police Officers Solidarity Union (POSU), a annoncé hier après-midi lors d'une conférence de presse dans la Mess Room des Casernes centrales à Port-Louis « que nous allons descendre dans la rue si les autorités ne prêtent pas une oreille attentive à nos revendications ». Et de souligner : « Enough is enough. Nou pou fer kouma pompie mem si zot pa gagn droi, zot inn fer li ». Il présentait à cette occasion le certificat d'enregistrement et les membres exécutifs de ce syndicat.

Le président de la POSU a cité en exemple le manque d'équipement dont a souffert la force policière, et plus particulièrement les motards ayant travaillé alors que planait la menace du cyclone Carlos, qui avait copieusement arrosé l'île. « Certains policiers n'avaient pas de bottes ou encore d'imperméables et ont dû travailler dans des conditions déplorables. »

Jaylall Boojhawon compte aussi revendiquer un meilleur salaire et l'application in toto du rapport PRB. « Nous méritons un salaire décent pour le travail et la responsabilité qui pèse sur nos épaules. »

Par ailleurs, le syndicaliste a dénoncé ce qu'il qualifie « de tâches imposées » aux policiers en fonction: « Une vingtaine de soldats de la Special Mobile Force auraient reçu l'ordre d'aller couper le gazon à Réduit, et ce pour compléter le travail que des employés du ministère des Infrastructures publiques n'auraient pas entrepris. Il faut une fois pour toutes cesser d'imposer les procédures qui ne font pas partie de notre travail. » Il a par la même occasion rappelé d'autres difficultés rencontrées jeudi par les policiers affectés aux postes de police de Roche-Bois et d'Abercrombie après le passage de Carlos. Ces officiers ont eu fort à faire pour calmer les habitants de ces deux localités qui réclamaient la "flood allowance" versée aux victimes d'inondations.

De plus, le policier a insisté pour qu'il n'y ait plus de transferts punitifs, et réclamant par là même une transparence accrue dans la promotion au sein de la force policière.

L'inspecteur Boojhawon a fait ressortir que le POSU « a pris l'engagement de défendre tous les policiers sans distinction. Nous sommes capables et avons les compétences pour le faire. Aussi, nous demandons à Me Rama Valayden de ne pas se servir des policiers pour faire de la politique. »

Les autres revendications des membres de la POSU sont comme suit : un plan médical pour les policiers et leurs proches, une assistance financière, dont légale selon le cas, et 40 heures de travail.