JAZZ—KIRK WHALUM: « Whatever you do, do it with your soul »

« Le succès repose sur la conviction. Tout ce que vous faites, faites-le avec votre âme ». Ce sont les propos du jazzman américain Kirk Whalum à l’intention des membres de l’African leadership network (ALM), à l’hôtel Westin Balaclava, le mois dernier. Le saxophoniste qui a travaillé et a suivi Whitney Houston pendant sept ans puise sa force de dieu. Il a, lors d’une conférence donnée ce jour-là, fait le parallèle entre la réussite dans le monde des affaires et la musique, notamment le jazz. Rencontre avec cet Américain qui maîtrise aussi bien le français que l’anglais ou l’espagnol pour avoir passé deux ans à Paris.

« La conviction, contrairement à l’ambition, ne peut être corrompue », estime Kirk Whalum pour qui « cela est fondé sur la relation qu’il vit avec dieu ». Sa rencontre avec les membres de l’ALN, dont la plupart sont des hommes d’affaires, a été comme une bouffée d’air frais qui leur était apportée. « Lorsqu’on a la conviction, on arrive à mieux orienter sa vie de manière juste et avec succès et en tant que leader cela permet aux autres de bénéficier de ses services », dit-il en ajoutant qu’« il est important que les choses se fassent de manière libre et cette liberté est fondée sur la confiance. L’improvisation, c’est prendre des risques ». En tant que jazzman, il note que la réussite d’une improvisation dépend du niveau de confiance qu’il peut avoir avec ses partenaires et son audience. « C’est pour cela qu’il est important de passer du temps avec les gens. Cela crée une dynamique et vous vous sentez plus libre pour prendre des risques ».

Né en 1958 dans une famille de musiciens, de surcroît religieuse avec un père et un frère pasteur, Kirk Whalum semble s’être tout naturellement orienté vers ces deux disciplines. « Je suis aussi un ministre d’une secte : Rise up Shepherd », dit-il en soulignant que « nos fils et nos filles ont emboîté nos pas de musiciens. J’ai un neveu par exemple qui joue avec Beyoncé, un autre avec Maxwell… ». À 10 ans, Kirk Whalum a commencé par la batterie et la basse. « À 12 ans, j’ai eu mon premier saxophone. C’était un nouveau joujou. C’était comme avoir son premier iPhone aujourd’hui. J’ai commencé par l’alto. Un an après, j’ai pris le ténor. Un de mes oncles qui a aujourd’hui 88 ans était ma source d’inspiration ».

Par la suite, tout en poursuivant son cheminement, une opportunité se présente à lui : tourner avec Whitney Houston. « Les opportunités arrivent toujours. Un jour un ami m’a demandé si cela me plairait de travailler pour Whitney Houston. Au départ, je n’étais pas sûr parce que j’avais mon propre projet qui était en train de croître. Je n’avais pas envie de tout recommencer mais en même temps j’étais un fan inconditionnel de Whitney et cela allait être une expérience forte. Ce furent sept années merveilleuses. Cela n’a jamais été difficile de travailler avec elle. Elle était comme un ange. On s’entendait très bien. Elle était très patiente. Each one was leading the other on stage. C’était extraordinaire. C’était une expérience riche. À la fin, c’était très triste ». Kirk Whalum a, entre autres, joué le solo sur « I will always love you ».

Cependant, pendant ce temps, le musicien a dû mettre son projet en veilleuse. « C’est difficile quand on suit l’itinéraire d’une étoile. C’est fou ! J’ai eu des petites opportunités pour faire les premières parties de concert mais très vite, j’ai trouvé que cela ne marcherait pas parce que ceux qui sont présents étaient venus pour elle et non pour moi ». Après ces années passées aux côtés de Whitney Houston, Kirk Whalum reprend son parcours. Manager, il a aussi produit d’autres artistes, mais avoue que s’il s’occupe trop de son business, il n’arrive plus à créer. « Cela prend beaucoup d’énergie et je peux faire une seule chose à la fois. Il est aussi important de se connaître soi-même pour réussir », dit-il.

En 2011, il décroche son premier Grammy award pour la meilleure chanson Gospel « It’s what I do » aux côtés de Lalah Hathaway et de son ami de toujours, l’écrivain Jerry Peters. « Je l’ai donné à ma mère car pour elle, c’est plus important. Elle le montre à ses amis. C’est dans sa maison », dit-il en ajoutant toutefois que c’est aussi « très important » pour ceux qui travaillent avec lui et ses fans. « C’est aussi pour eux, car nous travaillons ensemble ». Toutefois, fait ressortir notre interlocuteur, « l’avoir n’empêche pas le mouvement. Il faut continuer à avancer, à pousser plus haut et à rechercher ce qu’il faut faire. Il faut être concentré. Après les discours, il y a la conviction. Pour moi, la conviction vient de ma relation avec dieu. Quand je ferme les yeux, je souffre. Le son qui sort vient de lui. Je suis presque tout le temps en train de foncer, de me concentrer et d’imaginer son grand amour. Mais je ne pousse pas cette foi à l’extrême ; je respecte les situations dans lesquelles je me trouve parce que chaque personne a sa propre expérience ». Son prochain album « Love covers » sort en février 2017.