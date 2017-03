JEAN FANCHETTE: “Une démarche sincère du« comment dire ?”

“J’ai toujours écrit des poèmes. La poésie a été le témoignage de ma plus constante fidélité à l’indicible, lutte inconsciente et féroce et destination en même temps, plutôt que destinée. [ ] L’arrière-pays de ces poèmes est naturellement l’île d’enfance : Maurice ; ses salves qui ne cessent de se réverbérer dans les échos de l’exil, ses sourds embrasements dans la mémoire” (Avant-propos à L’Île Équinoxe). Les grandes préoccupations de l’œuvre de Jean Fanchette, poète, éditeur et psychanalyste mauricien, sont déjà là. Tous les thèmes s’y croisent : identité, amour, perte de l’enfance, mort. Il s’agit donc de cerner les enjeux fondamentaux qui inspirent la démarche créative de Jean Fanchette. Philippe Rey, son éditeur, nous invite à nous plonger dans l’écriture voyageuse du poète en répondant à nos questions.

La poésie de Jean Fanchette est-elle écrite en contexte instable, évolutif? Est-elle lue aujourd’hui comme une poésie de “l’exil”?

Jean Fanchette a commencé très tôt à écrire et publier de la poésie. Son premier recueil,”Osmoses”, est paru en 1954, il avait 22 ans et venait d’arriver en France pour ses études. Il y affirme : “Je cours depuis toujours sans jamais m’arrêter”, ce qui est étonnant tant Jean était calme, posé, souriant, doux. Pourtant, cette phrase résume à la fois sa vie et son œuvre, tant Jean était bouillonnant à l’intérieur, boulimique de vie, de beauté, de sensations. Il n’a pas été très évolutif en matière de style, ses poèmes de la fin étant très proches stylistiquement des premiers, mais il était évolutif quant aux thèmes. Une poésie de l’exil ? Oui, certainement, il fut un écrivain en équilibre entre deux mondes, Maurice et Paris. Il a proclamé : “Je ne suis pas d’ici, je ne suis plus d’ailleurs”, phrase que tout immigré pourrait prononcer. Mais son exil était tout autant intérieur. Jean était orphelin de son enfance dont il recherchait avec insistance les “copeaux”, orphelin du temps passé, tout simplement, et en ce sens ses textes peuvent fortement résonner chez chacun de ses lecteurs.



A l’heure où l’on rend hommage au poète, quelle figure est laissée aux lecteurs ? Celle d’un homme marque par ses tensions identitaires et créatrices ?

Pour ma part, je vois chez Jean Fanchette une démarche sincère du “comment dire ?”, une langue exigeante et sensuelle à la fois, une poésie faite de métaphores saisissantes : la falaise décapitée du rêve interrompu, la forêt sombre et basse des jours, le coup de couteau dans les nerfs des amarres ou des oxymores si beaux : les cymbales de l’aube étouffée Les tensions identitaires n’ont jamais été fortes chez Jean, il s’est toujours senti autant Mauricien qu’Européen, puisque la part essentielle de sa culture (latine, française, anglaise), il l’a apprise à Maurice où il a été un brillant élève du collège Royal, lauréat de la Bourse d’Angleterre. Dans le journal de ses 17 ans, en arrivant à Paris, il écrit avec étonnement qu’il lui semble tout reconnaître, rues, monuments, œuvres, d’être dans un univers familier. Son seul poème qui provient d’une colère est “Saisons”, consacré à ses ancêtres esclaves : “Quelle Afrique en clameurs au ventre me tourmente “ Il n’a jamais cessé ce qu’il appelait le dialogue avec la terre noire, mais il était intime, il n’en parlait jamais.

Quelle est la filiation de Jean Fanchette ou sa singularité, en contraste avec les autres poètes mauriciens de son époque ?

Il est moins engagé politiquement qu’Edouard Maunick, moins révolté que Cabon, moins expérimental que Chasle, moins exubérant que Chazal. En fait, cette succession de “moins” fait le “plus” de Fanchette : il est un auteur de l’équilibre, de la mesure, mais du coup d’une intensité d’autant plus forte qu’elle est contenue. Ses combats ne sont pas sociaux, politiques, esthétiques comme ceux que j’ai nommés, ils sont intimes et universels : l’amour, la mort, le passage du temps, la perte de l’enfance, la recherche de la puissance du mot.

Vous pensez que “L”Ile Equinoxe” est sans doute le texte posthume qui restitue toute l’énergie de la parole de Jean Fanchette, l’exil comme lieu identitaire, les images rémanentes de l’île ?

“L’Ile Equinoxe” contient la totalité de la poésie de Jean Fanchette, soit 200 pages, ce qui est peu en comparaison avec certains de nos auteurs logorrhéiques Il écrivait l’essentiel, rien de plus, ce qui fait le prix de son œuvre, il n’y a pas de déchet. Oui, l’exil est un lieu identitaire pour lui, j’aime beaucoup ce vers : “Mais où inventer ce lieu fragile en exil de neige, quand le vent a brouillé nos plus secrètes géographies ?” Il résume le désarroi, mais aussi l’énergie de la recherche, de la recomposition. Quant aux images rémanentes de l’île, on pourrait en citer de nombreuses tant Maurice est présente à l’esprit de Jean Fanchette : ici les songes sont comestibles (il parlait des brèdes), le champ griffu d’aloès au pied de la montagne où on brûlait les Hindous fatalistes dans l’odeur de mantègue et de filao vert Il utilise une très belle image pour symboliser Maurice, sans cesse présente : “Et l’oiseau condé appelle toujours dans les grands lilas de la mémoire”.

Dans quelle mesure l’Association Jean Fanchette travaille à ranimer régulièrement l’intérêt autour d’une œuvre fascinante et singulière ?

L’Association Jean Fanchette est présidée par sa troisième fille, Véronique, qui fait preuve d’une grande énergie pour faire vivre l’œuvre et la mémoire de son père. Elle a créé un site remarquable : www.jeanfanchette.com qui contient des textes, des photos, des vidéos très utiles pour comprendre l’homme et ses écrits. Nous avons organisé en juin dernier à Reid Hall, à Paris (antenne de l’université Columbia de New York) une journée d’hommage qui incluait les trois dimensions de la personnalité de Jean Fanchette : le poète, le psychanalyste, l’éditeur (il avait créé une revue Two Cities et avait aussi publié une dizaine de livres) ami de Lawence Durrell, d’Anaïs Nin, de William Burroughs, de Henry Miller

Outre la soirée hommage à l’occasion du 25e anniversaire de la disparition du poète, quelles sont les autres manifestations qui permettent de mieux découvrir l’œuvre de notre poète ?

Bonne nouvelle du récent séjour de Véronique Fanchette à Maurice, elle a appris que “Le poème de l’arbre-enfant” de Jean Fanchette sera lu dans toutes les écoles, chaque année le 20 mai, jour de la Francophonie. C’est une formidable initiative, car les enfants ne sont-ils pas les plus grands poètes, les mieux à même de comprendre la danse des mots ? J’invite le public à voir la belle exposition qui est consacrée en ce moment à Jean Fanchette dans la médiathèque de l’IFM à Rose-Hill. Par ailleurs, Véronique Fanchette organise un spectacle équestre autour de “L’Île Equinoxe” mêlant piano et voix, en 2018 en France, et, pourquoi pas, rêvons un peu, à Maurice aussi

Quelle a été votre rencontre avec Jean Fanchette ?

Je l’ai rencontré quand j’avais 20 ans, à Paris, il me recevait amicalement chez lui, comme un grand frère, ouvrant toujours une bonne bouteille de bordeaux en mon honneur Nous ne nous sommes jamais perdus de vue durant les 12 ans qui suivirent jusqu’à sa mort. Un mois avant sa disparition, je dînais avec lui et il me parla de “L’Île Equinoxe”, recueil auquel il travaillait et qui réunissait tous ses poèmes. Le jour où j’appris son décès, je décidai de publier ce livre par fidélité à notre amitié, mais surtout par admiration du poète.

En tant qu’éditeur de Jean Fanchette, pensez-vous qu’avec vos rééditions, etc., l’œuvre du poète s’étoffe et se distingue de par un projet spécifique ?

Chaque réédition est parfaitement conforme à celle qu’il avait lui-même conçue, je n’en ai pas changé l’ordonnancement.

Est-ce que vous offrez de quelque manière une lecture “éclairante” (où l’on remonte à la lumière) des textes de Jean Fanchette ?

Le texte que nous avons publié ne comporte pas d’appareil critique. J’ai voulu cela pour que les lecteurs soient en contact direct avec les poèmes, qu’ils en découvrent directement la fraîcheur, et non pas par le prisme de commentaires de spécialistes. J’invite tous les amoureux des mots à découvrir l’œuvre de Fanchette, de se laisser immerger dans une intimité si bien construite et exprimée. Il n’est pas nécessaire d’être guidé, il suffit de se laisser emporter par la magie poétique d’un homme vrai et sensible.

La 12e édition du Prix Jean Fanchette

Cette nouvelle édition est consacrée à la fiction, tous genres confondus (roman, conte & nouvelle, poésie, théâtre, bande dessinée, etc.) et à la non-fiction (essais, documents, etc.)

Pour rappel, le Prix Jean-Fanchette 2017 est ouvert aux écrivains d’expression française de Maurice, de Rodrigues, de La Réunion, de Madagascar, des Comores et des Seychelles. Les envois doivent être des manuscrits inédits ou des livres publiés entre mars 2015 et mars 2017. Chaque écrivain n’a droit qu’à un envoi. Chaque manuscrit dactylographié (sur format A4, en double interligne et désormais signé du nom de l’auteur) ou livre imprimé devra être soumis en trois exemplaires. L’auteur en question enverra également une photocopie de sa carte d’identité et une déclaration signée attestant d’une part, que le texte soumis est bien de lui, d’autre part qu’il accepte les présents règlements. Aucun manuscrit ou livre ne sera rendu. Les textes devront être adressés sous pli recommandé au Dr Issa Asgarally, coordinateur du Prix Jean-Fanchette, Mairie de Beau-Bassin-Rose-Hill, Ile Maurice. La date limite pour l’envoi des textes est fixée au 31 mars 2017, le cachet de la poste faisant foi. Une somme de Rs 100 000 (environ 2 500 euros) récompensera le texte primé. Le Jury du Prix Jean-Fanchette 2017, présidé par J.-M.G. Le Clézio, Prix Nobel de Littérature 2008, comprendra d’autres personnalités du monde littéraire.