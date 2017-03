JEAN-MICHEL HENRY : Prendre un nouveau départ

« Passable », c’est en ces termes que l’entraîneur Jean-Michel Henry s’est prononcé quand il a été invité à commenter l’exercice 2016 de sa formation. Il faut dire que l’objectif fixé de 20-25 victoires n’a pas été atteint. Pire, on a récolté seulement 15 victoires, soit une moisson identique à celle de 2015.

Pourquoi une telle contre-performance ? Tous les ingrédients semblaient pourtant réunis pour faire de 2016 une année charnière pour l'équipe de Jean-Michel Henry avec la signature du vétéran Peter Hall ainsi qu’un rajeunissement important de l’effectif. La valse des jockeys au sein de son yard n’a pas été pour arranger les affaires de l’entraîneur puisqu’ils ont été trois différents cavaliers (Hall, Andrews et Sturgeon) à occuper tour à tour ce poste, tout comme la perte d’un bon élément tel que Rampant Ice, emporté par une colique et le transfert de Hillbrow, le chouchou du yard, vers celui de Shirish Narang. Avec tant de chamboulements, Jean-Michel Henry peut au final s’estimer heureux d’avoir pu égaler son score de 2015.

Comment faire pour redresser la barre ? « Vous savez, pour gagner des courses à Maurice, il faut de bons chevaux. C’est aussi simple que ça », nous a déclaré sans ambage l’entraîneur. C’est donc dans cette optique que le recrutement des fully exposed horses que sont les Easy Lover (28 sorties), Ernie (22 sorties), Open Heir (22 sorties) et Qatar Springs (26 sorties) a été effectué, pour venir renforcer l’entraînement dans les épreuves dites à fortes dotations. L’activité en baisse au niveau des acquisitions, sept jusqu’à présent comparativement aux 13 nouvelles unités de l’an dernier, témoigne aussi d’une « volonté de privilégier la qualité au profit de la quantité ».

Pour mener à bien cet exercice de redressement, quoi de mieux que de s’entourer de quelqu’un qui connaît parfaitement les exigences du turf mauricien ? Si Ian Sturgeon (8 victoires) a fait le métier avec les moyens du bord l’an dernier, le Sud-Africain n’a cependant pas été reconduit au poste de titulaire, Cédric Ségeon héritant du first call sur les chevaux de cet entraînement cette année. Et si c’était exactement ce dont avait besoin la bande à Jean-Michel Henry pour se remettre sur de bons rails, à savoir un jockey avide de victoires et en quête de rédemption ? Un début de réponse à cette question attend les turfistes dès ce samedi avec le coup d’envoi de la nouvelle saison hippique.

Le retour de la cravache d’or 2014

Tourner la page. C’est ainsi que se résume l’objectif de Cédric Ségeon cette année. Ses déboires avec les autorités gouvernementales derrière lui, le jockey français compte maintenant se concentrer sur ce qu’il fait de mieux, à savoir piloter des gagnants. Patrick Merven ayant décidé de renouveler sa confiance en l’Australien James Winks, c’est donc sous les couleurs de l’entraînement J.M Henry que Cédric Ségeon entamera sa reconquête des turfistes mauriciens.

Qu’on se le dise, le Français connaît le Champ de Mars comme sa poche puisqu’il y débutera sa 7e campagne sur notre turf et son nouvel employeur ne peut que sortir gagnant de cette association car il ne faut pas oublier que Cédric Ségeon c’est aussi une Princess Margaret Cup dérochée avec Liquid Motion (2013) et deux Duchesses remportées avec Royal Chalon (2011) et Silver Bluff (2015). C’est donc fort d’une dizaine de victoires lors de son passage en Inde l’année dernière que Cédric Ségeon débutera l’aventure au sein de l’entraînement J.M Henry et pour peu qu’il soit irréprochable en piste, il pourra espérer faire oublier l’affaire Triad Of Fortune.