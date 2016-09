JEAN PIERRE GUILLAMBERT : Another exciting learning experience…

Sous contrat avec le Mauritius Turf Club comme Club Jockey depuis le 1er juillet dernier, Jean Pierre Guillambert, 33 ans, dispute sa dernière journée au Champ de Mars samedi avant de mettre le cap dans la soirée pour le Qatar, où il exerce régulièrement depuis ces quatre dernières saisons. "JP" comme on le surnomme, s’est encore signalé en ramenant lors de la 24e journée son huitième gagnant. Une victoire facile avec un Independence pourtant jusque-là encore à l’état des promesses (quatre placés seulement en 12 sorties au Champ de Mars).

« Independence got an easy lead and he was very happy infront. I asked him to pick up after the home bend, he did it quite easily, » rappelle le Britannique qui s’offrait samedi son huitième gagnant sur notre turf. Guillambert se permit même de voir venir ses adversaires en ligne droite. « Everything fell perfect to Independence on the day. That’s racing ».

Guillambert s’accrocha à deux accesits dans ses deux autres montes de la journée. Après une gusty win à sa dernière apparition, Var’s Dream ne put rien cette fois pour contrer l’accélération de Plain Of Wistom. « A chaque course ses vérités. J’ai été un peu incommodé par l’écart de conduite dans la ligne droite finale de The Deacon. May be that could have cost me the race ». Laughistheanswer termina troisième à 6,60 longueurs d’une course rondement menée par le nouveau de Patrick Merven, Beluga, appelé à vite gravir les échelons au Champ de Mars. « The 1365m may be a bit short for Laughistheanswer, » dira le Club Jockey.

« 300 horses in Qatar »

Il ne reste qu’une dernière journée à honorer avant que Guillambert ne reprenne les choses où il les avaient laissées au Qatar, où il a des engagements avec le top trainer Jassim Al Ghazahli depuis ces quatre dernières années. « Aussitôt la 25e journée terminée, je prends l’avion pour le Qatar. Sachez que je serai déjà au travail dès dimanche matin en marge de la nouvelle saison qui démarre en octobre. Sachez aussi que Jassim Al Ghazahli a ramené 150 gagnants la saison passée, laissant son premier dauphin à seulement 40 victoires. En ce qui me concerne, j’ai accroché environ soixante victoires, dont la plus belle est celle acquise avec Opera Baron dans un Groupe 2. »

Guillambert a effectué son baptême du jeu au Champ de Mars lors de la journée du Barbé 2016. Sauf un week-end raté — il était parti assister au mariage de sa soeur en France — le Club Jockey du Mauritius Turf Club a été régulièrement en piste durant son contrat mauricien. En 46 montes, il s’est signalé huit fois et a terminé quatorze fois dans les accessits. « I can’t complain. I have quite a good strike rate. With one win per meeting. Mauritius is another exciting learning experience. As a Club Jockey, I needed to know every relationship here before I could take my marks ». En ce qu’il s’agit des spécificités propres au Champ de Mars, il dira : « I enjoy the track. It’s a tricky one, but the more you ride and the more you know the key stages. The Champ de Mars is a unique track. Hopefully, I will come again if I am needed… ».

"JP" a quitté l’école à 16 ans. Son père Jean-Luc était un jockey amateur et sa soeur Françoise s’est, elle, dirigée vers l’équitation avant de venir aux courses de plat en tant qu’amateur aux côtés de l’entraîneur Paul Howling. Lui aussi avait choisi l’équitation avant d’opter pour les courses de plat, où il monte régulièrement en course depuis 2005 après avoir entamé son apprentissage en 2002. S’il a exercé en Angleterre au début, sous la férule de Luca Cumani, c’est à l’étranger qu’on l’a surtout vu en action. Il a monté en Irlande, en Allemagne, en Suède, à Dubai, au Bahreïn, avant de poser ses valises au Qatar, où il garde la main depuis 2012.