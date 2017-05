JEFFREY KN… : Artiste, coiffeur en ligne de mire

Une coloration rose pastel ou blond doré, mais pour un résultat naturel, d’une grande légèreté. Voici l’équation capillaire que Jeffrey Kn, coiffeur polyvalent, coloriste, tente de résoudre actuellement. Et ce n’est pas sur un coup de tête, mais avec les pieds bien ancrés dans la réalité. On aime la belle énergie de ce coiffeur, coloriste expert, 25 ans seulement et déjà six ans de métier derrière lui.

Jeffrey Kn vous offre, après discussion, des solutions de coiffage et de coloration pour révéler votre personnalité et souligner les traits de votre visage (femmes et hommes) de manière remarquable. Il est aussi capable d’adapter les dernières tendances à votre style et à vos goûts. Après un CAP et un brevet professionnel en coiffure à Bordeaux, et diverses expériences en salon « ce touche-à-tout » en coiffure, freelance actuellement, il rêve de tout arrêter pour devenir « coiffeur studio », cet art de faire partie d’une équipe (loin de la compétition) au service de l’image, des créateurs de mode ou des grandes marques.

« Coiffeur salon, ce n’est pas vraiment créatif … » nous dit ce jeune homme qui veut exprimer sa créativité et affirmer son indépendance dans ce métier en se réinventant chaque fois. « Les choses vont tellement vite avec Internet… on s’adonne à tous les métiers d’art, on passe d’un style à un autre, tout le monde est tellement connecté. Je ne pense pas que nous sommes en train d’inventer le monde de demain, mais travailler ensemble pour une coiffure internationale, diverse... » nous dit Jeffrey.

Fini avec les vieilles habitudes des salons de quartier, mais fort d’un parcours riche, revisitant les techniques de coupe, il libère la chevelure, vient frapper à votre porte, entre dans votre intimité, conseille des produits professionnels. Une façon de développer sa profession et offrir un service personnalisé. Il essaie, en tant que freelance, de valoriser la coiffure chez la cliente en offrant un service adapté à chacune avec le dynamisme qui le caractérise. Mais son savoir-faire va au-delà du contexte intime. Pour lui, la coiffure est synonyme d’élégance naturelle au quotidien et de glamour en soirée.

Il ne pense pas gérer une entreprise pour l’instant, mais voyager, faire des découvertes, des photos de coiffage ou des prestations pour des créateurs de mode. Il vient de terminer un shooting pour la marque de vêtements Marithé et François Girbaud (un duo de stylistes qui a donné son nom à la marque expérimentale du denim). Jeffrey aime le style plutôt coiffé-décoiffé — chignon coiffé-décoiffé, coloration rousse pour un relooking, un carré avec des racines foncées, des longueurs blonds dorés, une coupe courte avec des effets de mèche violet, pastel ou encore carré blond polaire et autres couleurs subtiles…

Voilà la signature de Jeffrey Kn qui ne lésine pas sur les pigments et les ciseaux pour éclairer le visage, apporter de la gaieté à toutes les carnations. Merci à Elodie Catarino, Nicko Baills, Phi hai phan, John Coelho, Eloïse Vene pour les photos parues ici.



POINT DE VUE : Un coiffeur à la maison

La tendance des soins de beauté à domicile gagne du terrain avec des coiffeurs, coloristes, polyvalents et hors du salon tel Jeffrey Kn. Il nous parle en préparant son matériel de travail pour aller chez une cliente. Pourtant, ce coiffeur cumulant plus de cinq d’années d’expérience n’aurait pas eu de mal à s`installer dans un salon. Mais il a troqué sa chaise de coiffure pour une mallette regroupant ciseaux, colorants, etc. Jeffrey hausse le ton et se la joue naturel et glamour porté par sa soif d’innovation pour un total look et un service professionnel et reconnu.