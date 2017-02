JENNY AUGUSTE (CANDIDATE DU MR À BAIE-AUX-HUÎTRES) : « Une occasion pour Rodrigues de rattraper son retard »

Avec sa colistière du Mouvement Rodriguais, Jana Collet, Jenny Auguste, candidate de l’opposition à Baie-aux-Huîtres, se présente comme une battante. Même si la région No 4 a traditionnellement voté en faveur des candidats de l’Organisation du Peuple de Rodrigues, elle se dit convaincue que le vent du changement souffle également sur cette partie de l’île. Elle martèle que l’arrivée du MR au pouvoir devra permettre à Rodrigues de rattraper son retard.

Question rituelle de présentation dans le cadre de cette rubrique consacrée aux élections régionales à Rodrigues. Quel est le parcours de Jenny Auguste à ce jour ?

J’ai fait mes études académiques à l’école du gouvernement de Port-Mathurin avant de fréquenter le Rodrigues College. Subséquemment, je me suis lancée dans un secteur spécifique avec des études de spécialisation avec des enfants ayant une déficience intellectuelle dans différents pays. Je suis allée promouvoir le langage des signes en Afrique du Sud. Actuellement, je suis enseignante au Centre Gozague Pierre Louis. Je dois dire que je ne regrette rien de ce parcours professionnel tant la satisfaction est de mise, même si c’est un environnement sur lequel certains trouveront à redire.

Pourtant, en débit de cette satisfaction sur le plan professionnel, et même personnel, vous vous lancez dans la politique active. Une indication qu’il y a encore des choses à changer ou même à faire. Pourquoi ce désir de se lancer en politique ?

Dois-je dire que c’est un Genetic Urge. En effet, le leader du Mouvement Républicain, Nicolas Von Mally, est mon oncle et j’ai suivi son parcours et ses activités politiques depuis mon enfance. Ce n’est qu’il y a quatre ans que j’ai commencé sérieusement à m’intéresser vraiment à la politique. C’était dans le sillage de la cassure entre Johnson Roussety et Von Mally. À cette époque, Franco Grandcourt, qui était membre à l’Assemblée régionale, m’a contactée pour que je me joigne à un groupe de jeunes. Je me suis laissée tenter par la proposition et me suis jetée dans l’arène politique. Nous avions commencé avec sept jeunes et j’ai été choisie pour être la secrétaire après un vote unanime.

J’ai ensuite intégré le bureau politique depuis deux ans. L’année dernière, j’ai prononcé mon premier discours au rassemblement du 1er mai, où beaucoup de gens m’avaient félicitée. J’ai prouvé ma capacité sous le guide et la motivation de Franco Grandcourt. Bien que Nicolas Von Mally soit mon oncle, je consulte toujours Franco quand il y a un problème ou une difficulté.

Quelle est votre évaluation de la situation à Rodrigues ?

Rodrigues a beaucoup de retard à rattraper. Tout le monde reconnaît ce fait de manière incontestable. Aucun développement n’est intervenu depuis ces cinq dernières années. Il y a plusieurs exemples qui peuvent être cités, mais je n’en citerai que quelques-uns. Tout le monde sait que les jeunes aiment jouer au football, mais aucun stade n’a été construit jusqu’à présent, bien que l’OPR ait promis d’en construire à Baie-aux-Huîtres et Baie Malgache. Ils ont promis une « track road » dans la région 4 de Baie-aux-Huîtres, mais rien n’a été fait jusqu’à présent, même s’il y a deux commissaires dans cette région. Ils ne sont jamais sur le terrain. Encore plus flagrant : il n’y a pas eu de développement au port et à l’aéroport, ou même la fibre optique.

Concernant les jeunes d’aujourd’hui, quand ils terminent leurs études, pensez-vous qu’ils vont travailler sur le terrain ? C’est impossible et, jusqu’ici, rien n’a été fait pour combattre le chômage. Le MR a de nombreux projets une fois installé au pouvoir.

Vous êtes candidate dans une région présentée comme une citadelle de l’OPR. Comment se passe la campagne sur le terrain ?

Je suis confiante et convaincue que le MR va gagner au No 4 parce que son électorat est très déçu. Les Rodriguais sont intelligents maintenant. Ils se rendent compte que l’OPR n’a rien fait pour eux pendant ces cinq ans et, contrairement aux précédentes élections, ils ne continueront pas à voter pour les mêmes personnes. Jana et moi travaillons dur pour sensibiliser les gens et nous sommes même étonnées de voir certains ayant soutenu l’OPR venir nous dire volontairement qu’ils veulent connaître notre plan parce qu’ils en ont marre de l’OPR et qu’ils veulent un grand changement.

Le scrutin du 12 février représente quoi à vos yeux ?

Rodrigues a perdu beaucoup de chances au cours de ces cinq années. Le MR fera une révolution économique pour rattraper le retard dès qu’il est au pouvoir. Le temps est venu pour un grand changement et je pense que cela marquera l’histoire parce que dans la région 4, aucun des députés de l’OPR n’est présent sur le terrain depuis qu’ils ont été élus. Et l’approche de la population envers nous est très positive.