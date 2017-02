JEU CONCOURS : 20 billets pour Sister Act

Une nouvelle occasion pour revoir ou découvrir cette magnifique comédie musicale portée par des talents mauriciens selon une adaptation que signent Gérard Sullivan et Dev Virahsawmy.

Linzy Bacbotte et la joyeuse troupe de Sister Act sont de retour et Scope s’associe à Otayo pour vous donner l’occasion d’assister au spectacle.

Pour participer, tapez MSG Scope Sister Act, suivi de votre nom et de votre prénom, et faites-nous parvenir ce texto sur le 8150 pour les abonnés d’Emtel et le 8208 pour ceux d’Orange (Rs 1.20 par SMS). Les envois seront reçus jusqu’au lundi 14 février à midi. Un tirage au sort désignera les 20 gagnants, dont les noms seront publiés dans notre édition du 15 février.