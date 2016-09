JEU DU HASARD : La cagnotte passe à Rs 10 millions

Aucun parieur au Loto n'a pu trouver la combinaison gagnante pour le tirage d'hier soir en alignant les six bons numéros. Le roll over s'appliquant, le jackpot de samedi prochain passera à approximativement Rs 10 millions.

Les numéros gagnants de ce tirage: 07-13-14-22-30-36

Le tirage numéro 357 a fait 34,631 gagnants qui se partagent la somme de Rs 5,133,598 comme suit

6 bons numéros : pas de gagnant

5 bons numéros : 49 gagnants qui remportent la somme de Rs 12,652 chacun, soit Rs 619 948

4 bons numéros : 2,222 gagnants qui remportent la somme de Rs 575 chacun, soit Rs 1,3 M

3 bons numéros : 32,360 gagnants qui remportent la somme de Rs 100 chacun, siot Rs 3,2 M.

La totale de vente réalisée à la fermeture du jeu sous la supervision de la Gambling Regulatory Authority est de Rs 22,429,400. Le montant roll over est de Rs 4,959,148 alors que le montant collecté par Lottotech pour le compte du Consolidated Fund of Mauritius est de Rs 5,332,006.69.