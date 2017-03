JEU DE HASARD—LE JACKPOT (RS 33 M) VALIDÉ: À RIVIÈRE-DES-ANGUILLES

Un veinard, habitant sans nul doute le Sud, et plus particulièrement Rivière-des-Anguilles ou ses environs, a décroché la cagnotte de Rs 33,3 millions du tirage du Loto d’hier soir. En effet, le ticket gagnant avec les six bons numéros a été validé chez le Corps de Garde Store à Rivière-des-Anguilles. C’est la deuxième fois que ce détaillant décroche la timbale avec la précédente occasion remontant au 5 décembre 2012 avec un jackpot de Rs 29 millions

En l’absence de la gérante de cette boutique, Doolamah Devi Ramdoo, partie participer à une séance de prières jusqu’aux petites heures du matin, c’est l’employé de service Kolo qui a été informé de la bonne nouvelle. « Nou ine déjà gagne ene premye jackpot en décembre 2012. Après ki nou fine konné ki dimoune sa. Pou sa nuvo gagnant, nou pa kapav konné ki sene la sa. Mais apré, nou pou konné. Sur sa ! » devait-il faire comprendre à Week-End au téléphone, impatient de partager cette joie avec sa patronne.

Le joueur, qui a trouvé la combinaison gagnante pour ce tirage, empoche Rs 33,348,170. Le prochain jackpot passera à un minimum de Rs 5 millions.

Les numéros gagnants de ce tirage sont : 01-03-10-12-18-24

Le tirage a fait 105,486 gagnants qui se partagent la somme de Rs 46,249,117 comme suit

l 6 bons numéros : 1 gagnant qui remporte la somme de Rs 33,348,170

l 5 bons numéros : 244 gagnants qui remportent la somme de Rs 4,276 chacun, soit Rs 1 M

l 4 bons numéros : 8181 gagnants qui remportent la somme de Rs 263 chacun, soit Rs 2,2 M

l 3 bons numéros : 97060 gagnants qui remportent la somme de Rs 100 chacun, soit Rs 9,7 M.

Le total des ventes réalisées à la fermeture du jeu sous la supervision de la Gambling Regulatory Authority est de Rs 47,220,840. Le montant collecté par Lottotech pour le compte du Consolidated Fund of Mauritius est de Rs 11,225,526.97.