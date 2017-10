JEU DE HASARD : La cagnotte de Rs 87 M à un modeste Curepipien 

Le plus gros jackpot de cette année, d'un montant de Rs 87 millions, a été remporté par un seul joueur, soit un ancien marchand de pistaches, habitant Curepipe. Un communiqué officiel émis par Lottotech indique que « c’est d’un air calme que le veinard s’est installé dans la salle des gagnants avec son épouse ». En le voyant, est-il mentionné, personne ne se serait douter que cet homme était le plus gros gagnant du Loto. Grâce à son ticket, joué à la Tabagie Deluxe, route Saint-Jean, à Quatre-Bornes, cet habitant de Curepipe aura de quoi se la couler douce pendant de nombreuses années.

Père de quatre enfants, le détenteur du ticket valant Rs 87 046 800, dit avoir pour philosophie « des pensées positives pour des résultats positifs ». Il ajoute : « J’ai vécu dans la misère noire depuis ma plus tendre enfance. Au fil du temps, j’ai appris qu’avec de la détermination, tout est possible. De “marsan pistas” à entrepreneur, aujourd’hui je vis ma vie avec humilité. Ce jackpot ne changera pas ma façon de voir les choses. Je vivrai toujours dans la simplicité. »