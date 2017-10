JEU DE HASARD : Rs 87 M à un veinard

Le veinard, qui a décroché la cagnotte du Loto à Rs 87 millions, fait son entrée dans le Hall of Fame du jeu de hasard. C’est la première fois qu’un gagnant enlève une si importante somme, car jusqu’à hier, le plus gros montant payé à un seul détenteur d’un ticket avec les six bons numéros était de Rs 55 millions. C’est ce qu’a indiqué à Week-End, hier soir, Mooirghen Veeramootoo, le Chief Operating Officer de Lottotech. Et si par hasard, vous avez validé vos tickets du Loto chez Tabagie De Luxe, située le long de la route St-Jean, Quatre-Bornes, à côté de la pharmacie St-Jean, vous avez intérêt à consulter les résultats. Le ticket avec les six bons numéros rapportant Rs 87 millions est peut-être le vôtre.

En tout cas, Bhinoz Emrit, le gérant de la tabagie, est sur un petit nuage depuis hier soir. Il venait de fermer boutique quand la nouvelle est tombée. « Dépi inpe letan, nou ti pe santi Jackpot pe menasé kot nous. Mais fransman, nou pas ti attand avek so gros sif de Rs 87 M. Nou bien kontan ki sa ine arrivé. Quatre-Bornes abitué tire Jackpot ek azordi, nou ine dan coup là », dit Bhonoz Emrit, âgé de 51 ans, d’une voix ne trahissant nullement l’émotion d’un tel événement.

Le détaillant demande des précisions sur les six bons numéros, qui feront le plus grand bonheur d’un de ses clients. « Ti ena inpé buku klian zordi. Nous avons des réguliers, qui ne ratent aucun tirage. Vu que la tabagie se trouve en face d’un arrêt de bus le long de la route St-Jean, il y a aussi des joueurs qui tentent leurs chances, sans compter ceux qui viennent à la pharmacie. A ce stade, il est difficile de mettre un visage sur ce ticket gagnant. S’il est un régulier, peut-être, il se fera connaître. N’empêche que je suis extrêmement heureux pour lui », ajoute Bhinoz Emrit. En compagnie de son épouse, il gère ce commerce depuis 1983 après avoir pris le relais de son père. Et ce matin encore, il ouvrira son commerce au détail comme d’habitude dans l’attente de voir se signaler le porteur du ticket à Rs 87 millions, même de manière subtile.

Le joueur ayant trouvé la combinaison gagnante pour le tirage d’hier soir empochera exactement Rs 87,046,800. Le prochain jackpot du samedi 28 octobre passera à au moins Rs 5 millions.

Les numéros gagnants de ce tirage sont : 06-14-15-16-21-23.