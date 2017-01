JEU DE HASARD : Trois des quatre veinards du jackpot connus

À hier après-midi, trois des quatre veinards, ayant aligné les six bons numéros du tirage du Loto de la Saint-Sylvestre, se sont fait connaître. Ils ont déjà réclamé leur pactole de Rs 9,1 millions chacun en présentant aux responsables de Lottotech leurs tickets gagnants respectifs. Le quatrième ne s’est pas signalé jusqu’ici. Ces trois gagnants sont de condition modeste, soit un employé d’usine de Port-Louis, un employé dans le secteur du transport, habitant le centre de l’île et le troisième, un jardinier travaillant à son propre compte.

Accompagné de son épouse et de ses quatre enfants, le 172e gagnant du Loto s’est présenté au siège de Lottotech, dès la reprise du 3 janvier, avec son ticket qui vaut Rs 9,091,047. Travaillant dans une usine, cet homme d’une quarantaine d’années s’inquiétait pour l’avenir de ses enfants. « Avoir une famille nombreuse n’est pas chose facile de nos jours surtout avec un seul salaire car mon épouse est une mère au foyer qui s’occupe du plus jeune de nos enfants. Maintenant grâce au Loto, je vais pouvoir rénover ma maison, assurer un bel avenir à mes enfants en mettant le maximum d’argent de côté pour leur éducation et leur offrir un voyage à Disneyland », indique le premier multimillionnaire de l’année.

Ce gagnant avait validé son ticket chez Five to Ten à Port-Louis, qui vend pour la première fois un jackpot du Loto. Avec Rs 100, des numéros fétiches et un peu de chance, ce détaillant a contribué au bonheur de toute une famille.

Les deux autres gagnants se sont présentés dans les locaux de Lottotech, hier. Les festivités pour le Nouvel An continuent pour cet employé dans le secteur du transport. Ce quinquagénaire, habitant le centre du pays, n’arrive toujours pas à croire qu’il a remporté Rs 9,091,047. Mardi, il a travaillé normalement et il a profité de son jour de repos d’hier pour venir réclamer le jackpot en compagnie de sa famille.

C’est en vérifiant son ticket le 1er janvier 2017 qu’il découvre qu’il avait coché les six bons numéros. N’arrivant pas à en croire ses yeux, il demande à son fils de vérifier pour lui. Son épouse devait alors confirmer qu’il était bien parmi les quatre gagnants du 31 décembre et ajoute « nou pa ti kapav kwar, enn gran lazoi pou nou ».

Parmi les numéros fétiches, il a choisi les dates d’anniversaire de ses enfants. Fidèle joueur du Loto, il tente sa chance toutes les semaines avec une petite mise de Rs 20 ou Rs 40 en changeant de détaillants selon l’endroit où il se trouve : « Pa kone kot lasans la ete... ».

Ce père de famille compte tout d’abord procéder à une prière et des rénovations à la maison. Le reste servira principalement à financer les études de son plus jeune fils. Il va continuer à travailler et mener une vie normale. C’est la Boutique Bleue Snack à Candos qui a vendu le ticket gagnant.

Issu d’une famille modeste, le troisième gagnant du Loto a les idées plein la tête et flotte sur un petit nuage. Pendant plusieurs années, il a travaillé comme jardinier et il compte toujours le faire même si aujourd’hui il est multimillionnaire. « Voyez-vous, je travaille pour moi-même et je dépends beaucoup de mes clients qui me font confiance. Mon métier m’a toujours permis de subvenir aux besoins de ma famille et cela va continuer », devait-il souligner.