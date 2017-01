JEU DE HASARD : Un veinard décroche la cagnotte de Rs 19 M

Girish Jadoo, 56 ans, gérant du Girish Snack, est sur un nuage. Pour la première fois, le ticket gagnant du Loto, décrochant la cagnotte de Rs 19,226,851 a été validé chez lui. Il raconte à Week-End qu’alors qu’il procédait à la fermeture de son commerce peu après 20 h, il a été informé par un préposé du Lottotech de cet heureux événement. Voilà de quoi le ravir et le rendre fier, d’autant qu’il n’arrête pas, dit-il, de plaisanter avec ses clients qu’il ferait d’eux des multimillionnaires. « Sa foi la mo pou kav affiser vremen ki lot Rs 19 millions inn vande isi », se flatte-t-il.

Contrairement à son nom, son commerce est une tabagie. Il est aidé dans sa tâche par son épouse Kavita, 49 ans, et de temps à autre par ses deux filles, Darshinee, 23 ans et Bhoomika, 25 ans. A hier soir, le joueur avec le ticket gagnant n’était pas encore connu et il pourrait être un habitant de Lallmatie ou des environs, notamment Brisée-Verdiere ou Bon-Accueil. La cagnotte du prochain tirage passe à Rs 5 millions.

Les numéros gagnants de ce tirage sont : 07-11-13-14-19-36

Le tirage a fait 58,213 gagnants qui se partagent la somme de Rs 27,530,269 comme suit

6 bons numéros : 1 gagnant qui remporte la somme de Rs 19,226,851

5 bons numéros : 63 gagnants qui remportent la somme de Rs 14,574 chacun, soit Rs 918 162

4 bons numéros : 3258 gagnants qui remportent la somme de Rs 582 chacun, soit Rs 1,9 M

3 bons numéros : 54891 gagnants qui remportent la somme de Rs 100 chacun, soit Rs 5,5 M.

Le total de vente réalisée à la fermeture du jeu sous la supervision de la Gambling Regulatory Authority est de Rs 34,766,960. Le montant collecté par Lottotech pour le compte du Consolidated Fund of Mauritius est de Rs 8,264,940.80.