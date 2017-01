JEUNESSE: Intensification de la campagne antidrogue en 2017

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawminaden, a annoncé que son ministère compte intensifier sa campagne antidrogue en 2017 en travaillant en collaboration avec des organisations comme le Centre Idriss Goomany et le Centre Urgence Toxida (CUT). Annonce faite lors d’une conférence de presse au courant de la semaine pour faire le bilan du ministère.

Yogida Sawminaden estime qu’« avec les dégâts occasionnés par les drogues synthétiques, il était urgent de revoir notre dispositif en matière de conscientisation ». Ainsi, la Caravane de l’Espoir avait été montée : « Nous avons donc monté ce programme pour aller au plus près de la population, en jouant des sketchs en vue de sensibiliser par le biais de scénarios et de témoignages ».

Le ministre a parlé des projets phares du calendrier de la jeunesse en 2016 : Enn liv, enn kado, Smart Youth 2020, National Youth Day Celebration, La Caravane de l’Espoir, Duke of Edinburgh’s Award et le Music for Peace — Youth Concert.

Enn liv, enn kado est « une initiative de Volunteer Mauritius pour promouvoir l’esprit de solidarité parmi les Mauriciens à travers un échange de livres et de manuels scolaires ». Quelque 500 personnes ont participé à ce projet à travers l’île et quelque 2 000 livres et manuels scolaires ont été échangés. « L’initiative sera renouvelée », dit-il. Smart youth 2020 est un document reflétant les besoins et aspirations des jeunes et a été le prélude au lancement de la National Youth Policy 2016. A l’occasion de la fête nationale, 200 jeunes ont été formés pour être des ambassadeurs de la République de Maurice. Ils ont défilé dans les rues de Port-Louis et chanté l’hymne national. Le 11 mars, 10 000 quadricolores ont été distribués à travers l’île par les jeunes de Volunteer Mauritius.

2016 a été marquée par la célébration des 50 ans d’existence du Duke of Edinburgh’s Award à Maurice, un programme qui donne l’occasion aux jeunes d’être autonomes, d’accomplir des projets ponctuels dans le domaine du développement durable et d’effectuer des voyages à l’étranger. L’année a pris fin par le concert « Music for Peace — Youth Concert » qui vise à promouvoir le talent des jeunes. Quelque 3 500 jeunes avaient fait le déplacement pour l’occasion.