JEUX DES ILES 2019 : Regroupement de quatre jours de la présélection

A deux années des 10es Jeux des Iles 2019, les athlètes de la présélection nationale sont déjà au travail. Un regroupement de quatre jours a débuté hier même au stade de Réduit (4-7 janvier). L'occasion pour eux de commencer à construire l'esprit d'équipe à travers des séances d'entraînement en commun entre les différents groupes de spécialités. Pour l'heure, ils sont environ 38 athlètes, sans compter ceux qui sont basés de Rodrigues, à participer à ce regroupement.

Une nouvelle dynamique s'est installée depuis la mise en place en septembre d'une structure nationale d'entraînement (National coaching structure) sous l'expertise de l'Allemand d'origine libanaise, Ralph Mouchbahani, souligne le président de l'AMA, Vivian Gungaram. « Ce regroupement n'est que la suite logique des choses. Les athlètes apprennent comment aborder cet événement. De plus, cela fait assez longtemps que cela n'a pas eu lieu. Les athlètes prennent connaissance des moyens qui seront mis à leur disposition pour les accompagner dans leurs efforts. Ce matin (hier), ils ont assisté à une causerie sur la santé et ont effectué des tests médicaux. Demain (aujourd'hui), ils prendront connaissance des règlements de l'athlétisme. Je crois que c'est bien parti », assure-t-il, le mot d'ordre étant de « rester dès à présent 'focus' sur l'événement.»

Il faut rappeler que l'AMA avait procédé déjà en 2015, soit au retour des derniers Jeux des Iles à la Réunion, à la mise en place d'une présélection composée à l'époque de 82 athlètes (52 masculin et 30 féminins). Cette liste a été remise à jour en avril 2016 après le meeting International, selon les dispositions affichées entre-temps par les athlètes dans diverses compétitions nationales, régionales et internationales.

Cette présélection comporte également les 22 athlètes concernés par les Jeux de la Francophonie 2017 (21-30 juillet à Abidjan) et des Jeux du Commonwealth 2018 (4-15 avril à Gold Coast Queensland, Australie). Treize d'entre eux ont déjà validé leur place pour Abidjan (minima des Jeux). Car l'AMA a introduit ses propres barêmes qui sont plus élevés.

A ce jour, seul l'expatrié David Carver (Australie) s'est qualifié pour les prochains mondiaux de Londres 2017 (5-13 août). Par contre, huit athlètes comptabilisant plus de 1 000 pts la table de cotation internationale, sont jugés apte à se qualifier au minima pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ils sont Aurélie Alcindor (Etats-Unis), Jean-Daniel Lozereau, Jonathan Bardotier, David Carver (Australie), Mohammad Dookun, Jonathan Drack, Jonathan Permal et Julien Meunier. Pour rappel, la période 2017-2020 sera basée sur une préparation olympique de manière à permettre aux potentiels candidats de franchir plus aisément les compétitions qui s'inscrivent dans l'intervalle.

Les deux prochains regroupements de la présélection devraient avoir lieu en avril et en août dans l'intervalle des vacances scolaires, comme annoncé déjà en décembre 2015. Une façon d'effectuer le suivi des performances qui seront réalisées entre-temps et d'inciter surtout les athlètes à rester dans le groupe. « Nous ferons tout ce qui est possible avec les moyens disponibles pour les maintenir dans la présélection. Nous analyserons les performances au fur et à mesure que nous avancerons dans les compétitions », explique également notre interlocuteur. Une dizaine de coaches participent également au regroupement.

En ce début d'année, la machine est donc en marche vers 2019. « Si les athlètes et les coaches ont tous répondu à l'appel, je crois qu'on peut déjà dire que c'est une réaction très positive», conclut Vivian Gungaram.

Calendrier 2017-2019

Compétitions

2017

Jeux de la Francophonie, Abidjan, Côte d'Ivoire (23-28 juillet)

Mondiaux de Londres, Angleterre (5-13 août)

2018

Jeux du Commonwealth Gold Coast, Australie (4-15 avril)

Championnats d'Afrique, Maroc (juillet)

2019

Jeux d'Afrique, Luzaka, Zambie (juillet)

Mondiaux de Doha, Qatar (juillet)

10es Jeux des Iles, Maurice (août)