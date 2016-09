JEUX DES ÎLES POUR LES NULS: No fear, no favour

Un des défis qui se posera dans les jours à venir sera celui de la prise de décisions. Le Comité organisateur des Jeux des îles (COJI) étant composé majoritairement d'officiers du ministère des Sports, cela représente tant des avantages que des contraintes. À trois années des jeux, les décisions sont en attente et, à ce stade, c'est-à-dire, quand elles sont nécessaires, c'est le chef qui décide. Au fur et à mesure que l'on approche des jeux et que les délais se font plus courts, des décisions aux allures banales mais aux répercussions critiques devront être prises.

Est-ce que les officiers du ministère en tant que responsable d'un comité seront habilités à prendre les résolutions qui s'imposent pour l'organisation et la bonne tenue des Jeux des Îles ? Entre exécuteur et décideur, il y a un monde de différence. Et ceux qui ont été sollicités dans le passé en marge des Jeux vous le diront, il faut travailler en symbiose avec le ministère. Hélas, ce n'est souvent pas possible car certains officiers ont la fâcheuse habitude de tout devoir « report first » avant de prendre des actions. Conséquemment, des décisions s'éternisent, ne permettant pas d'automatisme et de cohésion optimale dans les actions.

Le responsable d'une direction se doit d'être une « solution provider », de pouvoir prendre des décisions et d'agir rapidement. Il n'y a aucun doute que la compétence est bien présente au MJS. Cependant, les prises de décisions résident souvent entre les mains des chefs hiérarchiques, c'est un constat. Si le Club M atteint la finale de football, comment les officiers responsables de l'accréditation et de la sécurité feront-ils face aux déluges de sollicitations pour des billets, à l'affluence des Mauriciens et à ceux qui voudront abuser de la sécurité, aux « froder », qui useront de toutes les ruses pour une place dans le stade ?

Les directives doivent être claires, sans ambiguïtés. Et il faut impérativement que tous les respectent. Une invitation pour un ministre ne veut nullement dire que les agents sont aussi invités. Les personnalités ne sont pas accréditées, elles sont invitées. C'est ainsi que doivent être les choses. Une charte est indispensable pour protéger les officiels de la MJS.

Lors des demi-finales de football en 2003, un député avait débarqué dans une limousine avec un carton d'invitation pour une place. Or, sa voiture contenait huit personnes et le député avait insisté pour que tous ceux qui l'accompagnent puissent rentrer dans le stade, même si certains étaient pieds nus.

No fear, no favour, c'est dans cet état d'esprit que devront opérer les officiers du MJS. Bon courage messieurs !