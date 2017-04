JEUX DU COMMONWEALTH 2018 : Le périple mauricien du Queen’s Baton Relay

Le Queens Baton, arrivé à Maurice samedi, a été officiellement remis à Philippe Hao Thyn Voon, président du Comité olympique mauricien (COM), qui l’a à son tour remis au ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, ce matin, au Château du Réduit. A Maurice, ce passage symbolique marque le début des activités liées aux prochains Jeux du Commonwealth, qui se tiendront l’année prochaine à Gold Coast, en Australie.

Pas de grands discours pour la circonstance, mais des passages de relais symboliques, à l’instar de celui entre Philippe Hao Thyn Voon et Stephan Toussaint qui l’a lui-même remis à Cathy Foo Kune, ancienne athlète de haut niveau.

Se sont succédés au passage du Bâton de la Reine, Rajessen Desscann, Shalinee Valaydon, Ketty Lent, les handisportifs Brandy Perrine et Rozario Marianne, Bernard Baptiste, Nicolas Li Yung Fong et la lanceuse Jessika Rosun, tous, dans l’allée menant au Château du Réduit.

Le périple du Queen’s Baton Relay a commencé en Angleterre, au Palais de Buckingham, le 13 mars dernier. De là, il a été acheminé vers le Sierra Leone, le Ghana, le Rwanda, l’Ouganda, le Cameroun, le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, les Seychelles, avant d’atterrir sur le sol mauricien samedi dernier. Il y restera jusqu’à mercredi. De là, le Bâton sera acheminé vers le Malawi.

« C’est toujours un moment solennel pour nous d’accueillir un objet qui symbolise les Jeux du Commonwealth », a expliqué Philippe Hao Thyn Voon, président du COM. Des propos qui rejoignent ceux du ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, qui a assisté pour la première fois à une cérémonie de cette importance. « Cela marque le coup d’envoi des activités liées aux Jeux du Commonwealth. Je tiens à saluer la participation de tout un chacun dans cette activité », a encore ajouté le ministre Toussaint.

De son côté, Myriam Moyo, présidente du Comité olympique de la Zambie et représentante de la Commonwealth Games Federation, a dit tout l’honneur de pouvoir remettre le Bâton à la présidente de Maurice, Ameena Gurib-Fakim. « Il y a encore un long chemin à parcourir jusqu’à Gold Coast. »

Le Bâton contient le message de la Reine Elizabeth II qui sera lu lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux du Commonwealth, le 4 avril 2018, à Gold Coast.

La signification du Bâton

Le Bâton de la Reine est un objet fort symbolique, comme en témoigne ses différentes composantes. Ainsi, il se veut être un relais entre le passé, le présent et l’avenir, désigné par chacun des éléments entrant dans sa composition.

Ainsi, le bois de macadamia représente le passé culturel et indigène de la Gold Coast, en Australie. Le nom de chaque nation du Commonwealth, gravé sur la face intérieure du Bâton, est le symbole du présent. La partie en plastique recyclé est le signe de l’avenir.