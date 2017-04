JEUX DU COMMONWEALTH 2018—SUSAN COLES: « Ces activités permettent de célébrer les liens solides entre Maurice et l’Australie »

L’Australian High Commissioner à Maurice Susan Coles s’est jointe aux enfants australiens et mauriciens ainsi que les nageurs de l’équipe nationale mauricienne mardi pour participer à plusieurs activités du Queen’s Baton Relay, qui avaient débuté au Kite Surf Lagoon du Morne et ont pris fin au St Regis Resort. « The activities that we have organised for the Queen’s Baton Relay’s visit to Mauritius have provided an excellent opportunity to celebrate Australia and Mauritius strong people-to-people links and shared love for sport », a déclaré Susan Coles.

C’est le 13 mars dernier, à Londres, qu’a été officiellement lancé le compte à rebours des Jeux du Commonwealth par la reine Elizabeth II en présence de son époux, le prince Philippe, duc d’Édimbourg, et de leur fils, le prince Edward, à l’issue d’une cérémonie et d’un concert devant le Buckingham Palace. La torche a ensuite quitté l’Angleterre pour un long voyage de 388 jours à travers les 52 pays participants aux jeux et membres du Commonwealth. Maurice était le 10e pays où le Queen’s Baton Relay a rendu visite après les Seychelles.

Les jeux du Commonwealth Gold Coast 2018 seront le plus grand événement sportif international organisé en Australie depuis une décennie et le plus grand jamais hébergé par le Gold Coast, attirant plus de 100 000 visiteurs, plus de 1,5 milliard de spectateurs et jusqu’à 15 000 bénévoles. Les Jeux de 2018 seront également le plus grand programme parasportif de l’histoire des Jeux du Commonwealth, comprenant jusqu’à 300 para-athlètes et 38 médailles réparties dans sept disciplines.

