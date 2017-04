JEUX DU COMMONWEALTH : Départ du Queen's Baton Relay de la State House lundi prochain

Arrivé à Maurice samedi à 12h30 en provenance des Seychelles, le Queen's Baton effectuera son itinéraire sur les routes mauriciennes lundi et mardi. Le départ sera donné à la State House à Réduit lundi à 9h.

La première personne à porter le Baton, qui contient le message de la Reine Elizabeth II à être lu lors des prochains Jeux du Commonwealth à Gold Coast en Australie l'année prochaine, sera la présidente de la République. Ameenah Gurib-Fakim transmettra ensuite au président du Comité olympique mauricien (COM), Philippe Hao Thyn Voon, qui le passera de son côté au ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint.

Les sportifs de haut niveau et les handisportifs prendront ensuite le relais, et c'est ainsi que le Queen's Baton sera acheminé dans différentes régions de l'île. « Nous avons voulu innover, en accord avec le comité organisateur, d'aller cette fois à l'intérieur des prisons, soit ceux de Richelieu et de Beau Bassin, et dans des lieux historiques tels que l'Aapravasi Ghat et le Morne », a fait ressortir Vivian Gungaram, secrétaire général du COM.

Et d'ajouter : « Le Club Med sera également concerné, en raison de son accompagnement à Terre de Paix. » C'était au cours d'un point de presse tenu hier matin au cours duquel il avait à ses côtés Philippe Hao Thyn Voon et Ken Fong Suk Koo, maire de Beau Bassin Rose-Hill.

Le comité organisateur s'attend à la présence de plus de 2 000 relayeurs et s'est assuré de la présence de la force policière sur tout le parcours. Le seul point négatif demeure que cette activité se déroulera pendant les vacances scolaires. Au cas contraire, un plus grand engouement aurait pu être créé. Il est à noter qu'à son arrivée à Maurice, le Baton sera placé sous la surveillance de cinq membres du Team Commonwealth Games qui seront accompagnés d'un représentant de la British Broadcasting Corporation (BBC) et que sa prochaine destination sera le Malawi.

Pour la petite histoire, il faut savoir que le Baton avait quitté le Palais de Buckingham le 13 mars dernier et qu'il accomplira un périple de 230 000 km à travers 71 pays. Cette fois, Rodrigues ne sera pas concernée. À signaler également que le Baton a été conçu par Warren Schroder, de la firme Designworks, à Brisbane.

Itinéraire

Lundi 17 avril

Départ de la State House (9h30), Rond-Point du Réduit (9h50), Institut Charles Telfair (10h15), Helvetia Area Health Centre (11h), Saint-Pierre (11h45), Hennessy Park Hotel (13h), Plaza (13h30), Prison de Richelieu (14h30), Municipalité de Port Louis (15h30), Aapravasi Ghat (16h), Caudan (17h15).

Mardi 18 avril

Maurilait-Pont Fer (9h), Municipalité de Vacoas-Phœnix (10h), stade Guy-Rozemont (11h), Terre de Paix (13h), Riverland Tamarin (14h30), Le Morne Heritage Trust Fund (16h)