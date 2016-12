JEUX DE LA FRANCOPHONIE-ABIDJAN (JUILLET 2017) : Maurice qualifiée en football masculin et basket féminin

La huitième édition des Jeux de la Francophonie constituera un des événements phares de la saison 2017. Prévue du 21 au 30 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire, cette échéance verra la participation de Maurice dans quelques disciplines sportives et culturelles. Notamment en football masculin et basket-ball féminin où la participation pour la phase finale est déjà acquise. Il faudra maintenant attendre le tirage au sort prévu le 23 février au siège de l'Organisation Internationale de la Francophonie à Paris pour connaitre les noms des adversaires.

Du côté du football masculin, les autres équipes qualifiées sont le Burkina Faso, le Cameroun, le Canada, le Congo Brazzaville, la Côte d'Ivoire, la France, le Gabon, la Guinée, Haiti, le Liban, le Mali, le Niger et le Sénégal. Pour ce qui est du basket-ball féminin, les équipes en action seront le Bénin, le Cameroun, le Canada Québec, la Côte d'Ivoire, la France, la fédération Wallonie Bruxelles, le Gabon, la Guinée, le Liban, le Luxembourg, le Mali, Qatar, la Roumanie, le Sénégal et la Tunisie. Du côté du Ministère de la Jeunesse et des Sports, on souhaite que de tels frottements aident à la préparation dans le cadre des prochains Jeux des îles.

En athlétisme, les minimas devront être réalisés avant le 30 avril prochain. Déjà, il nous revient que onze athlètes, dont huit du côté masculin, ont déjà décroché leur visa. Ce sont Guillaume Thierry et Fabrice Rajah (décathlon), Jonathan Permal et Jonathan Bardottier (sprint), Jonathan Drack (triple saut), David Carver (marathon), Nicolas Li Yueng Fong (marteau), Bernrd Baptiste (poids), Jérôme Caprice (marche), Jessika Rosun et Vanessa Collin (javelot), Mélissa Arlanda (marteau) et Aurelie Alcindor (sprint). Si la lutte demeure toujours en attente, le judo pourra compter sur trois représentants. A savoir, Christianne Legentil (catégorie -52 kg), Sarah Sylva (-57 kg) et Pascal Laurent (-60 kg). Pour ce qui est du tennis de table qui concernera les joueurs âgés de 18 à 21 ans, la sélection sera effectuée sur le classement de cette saison. La fédération mauricienne a néamoins demandé une dérogation afin que Pratna Jalim, âgée de moins de 18 ans, puisse y participer. Maurice sera finalement absente en handisport, vu qu'aucun athlète n'a satisfait les minimas. Il est à noter que le cyclisme sera en démonstration, tandis que la boxe et le taekwondo ne figurent pas au programme.

Comme lors des éditions précédentes, les Jeux de la Francophonie concerneront également le volet culturel. Maurice possède déjà des qualifiés dans quelques disiciplines, à l'issue des épreuves de sélection. A savoir, Muhammad Muntasir Koodruth (peinture), Amaury Bouchet (photographie), les frères Joseph (danse de création), Guillaume Fanio (littérature), le groupe Mannyok (chanson) et Kavinash Thomoo (sculpture). Divers rassemblements sont prévus l'année prochaine afin que Maurice aborde cette compétition dans les meilleures conditions.

Pour rappel, la meilleure prestation mauricienne lors d'une édition des Jeux de la Francophonie remonte à 2001 à Ottawa, avec l'obtention de quatre médailles d'or. Trois d'entre elles avaient été remportées par Stephan Buckland (100 m, 200 m et relais 4 x 100 m) qui devait par la suite connaître une ascension fulgurante. Lors de la dernière édition à Nice en 2013, quatre médailles de bronze avaient été obtenues.