JEUX DE LA FRANCOPHONIE - CÔTE D’IVOIRE : 4 000 sportifs et artistes attendus à Abidjan

Après Nice (France) en 2013, ce sera au tour d’Abidjan (Côte d’Ivoire) d’accueillir les VIIIe Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 30 juillet. Ces jeux réuniront pour une dizaine de jours quelque 4 000 sportifs et artistes venant de 57 pays, y compris de Maurice. Cette manifestation à la fois festive, jeune, populaire et d’un haut niveau sportif et artistique comprendra l’organisation de compétitions dans neuf disciplines sportives, dix concours culturels et deux concours de développement. Le tout sera diffusé à la télévision (directs et résumés) en 60 heures de programme à l’intention de quelque 500 millions de téléspectateurs sur les cinq continents.

Tout comme lors des sept précédentes éditions, Maurice sera représentée aux Jeux de la Francophonie, et ce, après ses quatre médailles de bronze obtenues à Nice il y a quatre ans, grâce à la lutteuse rodriguaise Joyce Milazar et aux athlètes Guillaume Thierry (décathlon), Jessika Rosun (javelot) et Jonathan Permal (200m). L’athlétisme sera de nouveau représenté avec déjà quelques qualifiés, mais également le tennis de table et probablement le judo, la lutte et le cyclisme sur route, si les Mauriciens passent les épreuves qualificatives. Les autres disciplines retenues pour ces jeux sont le basket-ball féminin et le football (moins de 20 ans) masculin.

Dix concours culturels sont aussi prévus et concerneront la chanson, conte, danse, littérature, photographie, peinture, sculpture, hip-hop, marionnettes géantes et jonglerie avec ballon. Deux autres concours, touchant notamment au développement, font partie des décors, soit la création pour le développement durable et la création numérique. Soulignons que les Jeux de la Francophonie demeurent un événement haut en couleur et visible lors des cérémonies d’ouverture et de clôture, mais également lors des animations périphériques, dont l’organisation des concerts et théâtre de rue.

Selon le comité organisateur, tout est actuellement mis en œuvre, afin que ces jeux soient une réussite, tout comme ceux de Nice. D’ailleurs, quelque 15 000 personnes seront accréditées dont plus de 3 000 bénévoles, dont l’objectif est de veiller que ce séjour à Abidjan soit mémorable. Il est aussi indiqué que 700 journalistes comprenant 300 internationaux seront présents pour couvrir l’événement et que, hormis les 500 millions de téléspectateurs attendus, 50 millions auditeurs, lecteurs et internautes suivront ces jeux.

Des chiffres qui sont proches de ceux des Jeux de Nice et qui, selon les rapports, avaient bénéficié d’une large couverture médiatique, notamment télévisuelle grâce au soutien de ses nombreux partenaires des médias internationaux que sont les chaînes de télévision TV5 Monde, Africable, Télésud, Vox Africa, France ô et France3, RTS, RTI, France Média Monde (RFI, que France 24, MCD). Les radios Francophones Publique et la presse (Panapress, Newspress, Diaspora News, Afrique Magazine, Jeune Afrique, Fraternité Matin, Le Soleil) avaient aussi participé à la réussite de ces jeux, tout comme Africa Top Sports, réputé pour sa couverture des compétitions sportives sur le continent africain, à travers internet.



DE 1989 À 2017 : 57 pays membres et 23 observateurs

C’est lors du deuxième sommet de la Francophonie, tenu en 1987 au Québec, Canada, que les Chefs d’États et de gouvernements ont été séduits par l’idée de créer un évènement où la jeunesse francophone serait mise en valeur. La décision est alors prise de créer les Jeux de la Francophonie. L’idée est novatrice puisqu’il est également décidé que ces jeux auront lieu en alternance dans un pays du Nord et un pays du Sud et qu’aux compétitions sportives seraient associés des concours culturels, comme au temps des Jeux de l’Antiquité. Deux ans plus tard naissent les premiers Jeux de la Francophonie à Casablanca et Rabah, où convergent 900 athlètes et 600 artistes de 39 délégations. Des 1 500 premiers athlètes et artistes, les jeux comptent désormais une population de 4 000 âmes. Sans compter qu’aujourd’hui le nombre de pays membres est passé de 39 à 57. Ces pays sont l’Albanie, Andorre, Belgique, Bénin, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Canada Nouveau-Brunswick, Canada Québec, Cap-Vert, Centrafrique, Chypre, Comores, Congo-Brazzaville, République Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Dominique, Egypte, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération Wallonie-Bruxelles, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Laos, République dominicaine, République Tchèque, Liban, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Moldavie, Monaco, Niger, Nouvelle-Calédonie, Qatar, Roumanie, Rwanda, Sainte-Lucie, São Tomé e Principe, Sénégal, Seychelles, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Vanuatu et Vietnam À noter que cette année, 23 pays assisteront aux Jeux en tant qu’observateurs. Ils sont l’Argentine, Arménie, Autriche, Bosnie-herzégovine, Canada-Ontario, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Émirats arabes unis, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kosovo, Lettonie, Lituanie, Mexique, Monténégro, Mozambique, Pologne, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Thaïlande, Ukraine et l’Uruguay.

BASKET-BALL FÉMININ ET FOOTBALL MASCULIN : Les adversaires de Maurice connus

Le tirage au sort des compétitions de basket-ball féminin et de football masculin (-20 ans) a été effectué le 23 février au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Paris en France. Cela en collaboration avec les délégués techniques respectifs des fédérations sportives internationales de basket-ball (FIBA) et de football (FIFA). En basket-ball féminin d’abord, Maurice a été tirée dans la poule D en compagnie du Sénégal, du Qatar et de la Guinée, alors qu’en football masculin des moins de 20 ans, Maurice aura pour adversaire, dans la poule C, le Maroc, le Sénégal et le Gabon.

Tennis de table : Maurice aura deux représentants

La majorité des États et gouvernements qualifiés à la compétition de tennis de table sont déjà connus. Trente équipes sont déjà qualifiées, y compris Maurice. L’Association mauricienne de Tennis de Table aura deux représentants, soit un garçon et une fille dont les noms n’ont pas encore été finalisés. Soulignons qu’il reste encore onze places à prendre dans cette discipline. Les autres qualifiés sont : Arménie, France, Qatar, Bénin, Gabon, Roumanie, Burkina Faso, Guinée, Sénégal, Cambodge, Haïti, Seychelles, Cameroun, Kosovo, Suisse, Canada, Liban, Tchad, Canada Québec, Luxembourg, Togo, Comores, Mali, Tunisie, Côte d’Ivoire, Vietnam, Djibouti et Niger.

Basket-Ball féminin

Poule A : Cameroun, Roumanie, Tunisie et Canada Québec

Poule B : France, Luxembourg, Mali et Bénin

Poule C : Gabon, Fédération Wallonie-Bruxelles, Liban et Côte d’Ivoire

Poule D : Sénégal, Qatar, Guinée et Maurice

Football masculin

Poule A : Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Liban et Guinée

Poule B : Congo Brazzaville, Cameroun, Mali et Niger

Poule C : Maroc, Sénégal, Maurice et Gabon

Poule D : France, Canada Québec,

RD Congo et Haïti