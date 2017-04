JEUX DE LA FRANCOPHONIE : Michaëlle Jean sur les sites de compétition à Abijan 

Le Conseil international de Jeux de la Francophonie et ceux du comité organisateurs ont organisé, conformément au cahier des charges, une pré-visite des délégations participantes, les 20, 21 et 22 mars dernier à Abdijan, ville qui accueillera les VIIIes Jeux de la Francophonie du 21 au 30 juillet prochain. Une pré-visite qui a coïncidé avec la visite officielle de Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie.

À l'occasion de sa visite officielle, Michaëlle Jean s'est entretenue avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le 21 mars et a aussi été reçue au District automne d'Abidjan par Beugré Robert Mambe, gouverneur du district d'Abidjan et ministre, auprès du président de la République, chargé des Jeux de la Francophonie. Il convient de souligner que Michaëlle Jean a été reçue comme il se doit par les autorités locales et s'est même vue décerner les clés et a été décorée citoyenne d'honneur de la ville d'Abidjan par Robert Beugré Mambé. Elle a été baptisée Koutouan Bié de la génération Dougbo, de la catégorie Dougbo asoukrou.

C'est justement en compagnie de Robert Beugré Mambe que Michaëlle Jean a effectué une visite d'Akwaba, Village des VIIIes Jeux. Elle a exprimé toute sa satisfaction devant l'avancée des travaux et se réjouit de ce que les jeux généreront au profit des populations et notamment de la jeunesse ivoirienne. Soulignons que la SG de la Francophonie était aussi accompagnée des représentants de 17 États, aussi bien que des membres de la Conférence de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, soit un total d'une cinquantaine de personnes.

Les pays présents étaient Belgique, Burkina Faso,Cameroun, Canada, Canada Nouveau brunswick, Canada Québec, France, Gabon, Ile Maurice, Luxembourg, Mali, Maroc, Niger, Roumanie, Sénégal Seychelles et la Suisse. Les directions du CIJF, du comité organisateur et les représentants de délégations se sont retrouvés les 20 et 21 mars pour se pencher sur les préparatifs de ces Jeux VIIIes Jeux de la Francophonie et également visiter les différents sites culturels, sportifs et d'hébergements dédiés aux jeux.

À l'issue de ces deux jours de travail, les différentes délégations ont partagé leur satisfaction quant à l'avancée des préparatifs de ces VIIIes Jeux. Les directions du CIJF et du CNJF ont elles remercié les représentants de délégations d'avoir participé à cette pré-visite. La direction du CIJF a également tenu à remercier, au nom de la secrétaire générale de la Francophonie, les autorités ivoiriennes ainsi que les membres du CNJF pour l'accueil et la qualité des échanges lors de ces deux visites.