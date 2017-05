JEUX/PARIS : Profits réduits pour Lottotech, pertes accrues pour ASL

Le premier trimestre 2017 s'est soldé par une baisse des bénéfices après impôt de Lottotech Ltd, société organisatrice de la loterie nationale, alors que du côté d'Automatic Systems Ltd (ASL), organisatrice des paris sur les courses hippiques et les matches de football, les pertes se sont accrues.

Les résultats de Lottotech Ltd pour le premier trimestre de l'année financière 2017 indiquent que les ventes de tickets ont rapporté Rs 391,8 millions, contre Rs 411,1 millions pour la période correspondante de 2016. La compagnie a versé Rs 190 millions comme prix aux différents gagnants, soit environ Rs 9 millions de moins pour le même trimestre de l'année écoulée. Les profits après taxe se chiffrent à Rs 20,3 millions, contre Rs 26,5 millions en 2016.

La direction de Lottotech explique que conformément à son objectif de réduction des coûts d'opération, d'adoption d'une politique de communication innovante et de développement technologique pour donner un coup de pouce aux ventes de ticket, les activités de la société « continued to perform in line with 2016 performance ». Lottotech Ltd ne manque de rappeler l'impact négatif sur ses opérations de la décision prise en 2015 par le gouvernement de bannir toute forme de publicité concernant la loterie et de prohiber des mises sur le jeu dit « Quick Win ».

« In spite of the current restrictions imposed by the GRA to withhold approval of new games and the 2015 budgetary measures, the company continues to be profitable. The fundamentals of the company’s business remain strong », écrit la direction dans son rapport accompagnant les résultats trimestriels. Lottotech Ltd est cependant confiante de pouvoir générer des revenus plus importants aussitôt que les interdictions seront levées et affirme qu'elle continuera à promouvoir des « responsible gaming principles ».

Concernant ASL, les activités pour le premier trimestre 2017 sont dominées par les paris sur les matches de football du fait du démarrage de la saison hippique vers la fin de cette période. Le chiffre d'affaires est passé de Rs 36,1 millions à Rs 37,2 millions grâce à l'accroissement des paris sur les rencontres de football. Les revenus nets de la société sont par contre restés inchangés, soit à Rs 18,2 millions, après déduction des taxes et droits versés à l'État (Rs 18,1 millions) et des paiements au National Solidarity Fund (Rs 0,9 million). Les résultats après impôt pour la période janvier-mars 2017 montrent des pertes de Rs 9 millions, soit Rs 2 millions de plus que pour le trimestre correspondant de 2016.

La direction d'ASL rapporte que le chiffre d'affaires du Tote pour les six premières journées de la saison hippique a augmenté de 9% comparativement à l'année précédente et pense que cette bonne tendance devrait se maintenir pour le reste de la saison. Pour ce qui est des points de vente, la société annonce que le nombre sera porté de 17 à 20 à partir de juillet, ce qui devrait avoir un impact positif sur les résultats pour toute l'année financière 2017.