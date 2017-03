JINFEI - ANIL GAYAN : « Ce projet intègre tous les besoins du marché touristique chinois »

C’est hier après-midi, en présence du ministre du Tourisme, Anil Gayan, qu'Allen Yang, General Manager de Jinfei, a présenté le concept de l’Eden Garden Culture and Entertainment Square, dans la zone économique de Riche-Terre. Une première phase qui sera complétée d’ici à cinq ans et qui prévoit d’accueillir une cinquantaine de villas, des hôtels, plus d’une soixantaine d’appartements et une quinzaine de villas. La deuxième phase abritera un centre médical, un centre financier, un entrepôt, des centres de loisirs et des salles de cinéma. Un pont sera aménagé en vue de relier Jinfei au Goulet.

C’est au Noah Wealth Centre de Jinfei que le ministre du Tourisme a été convié hier après-midi pour découvrir, à travers des diaporamas, l’Eden Garden Culture and Entertainment qui, pour l’instant, en est toujours au stade embryonnaire. Présenté comme un projet d’envergure par les promoteurs de Jinfei, cet hôtel 5-étoiles sera doté d’appartements, de villas, de restaurants et d’une piste d’atterrissage pour hélicoptère sur son toit. L’environnement gardera, lui, ce concept Eco Green alors que des plantes seront disposées dans des endroits stratégiques pour permettre une meilleure ventilation en période de fortes chaleurs. À noter que quelque 200 emplois seront générés.

« The 5-Star hotel will be a joint enterprise attached to the villas. There will be shopping centers, entertainment area and this project can accomodate around 1 000 people », a déclaré Allen Yang, general manager de Jinfei. Anil Gayan a alors demandé si ce site pourrait accommoder plus de 2 000 personnes, ce qui serait « une plateforme idéale pour accueillir Les Filmfare Awards de l’Inde », d’autant qu’« events will become a very important part of our industry ».

Le ministre du Tourisme s’est dit confiant que ce projet, qui fait partie des Smart Cities, est « un point marquant » pour le volet touristique. « Il y aura des spectacles, un restaurant avec vue sur la mer… Je fais confiance aux investisseurs chinois et à leur stratégie de consolider le marché. Cela va valoriser notre tourisme du fait que ce projet intègre tous les besoins du marché touristique chinois », a soutenu Anil Gayan.

Pour sa part, l'ambassadeur de Chine Li Li s’est dit heureux de voir la dimension que prend l’Eden Garden Culture and Entertainment Square à Jinfei. « C’est un développement qui se fera sur quelque chose de durable pour la région de Jinfei. Ce projet sera un message fort pour le tourisme chinois et ces constructions apporteront un souffle de nouveauté pour les touristes chinois à Maurice. »