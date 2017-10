JIOI 2019 – CLUB MAURICE : Test médicaux pour les Rodriguais aujourd'hui

Il était prévu que l'équipe médicale du ministère de la Jeunesse et des Sports, placée sous la direction du Dr K. Kistnareddy, fasse le déplacement à Rodrigues ce mois-ci, pour clôturer le processus mis en place dans le but de dresser un bilan de santé à l'intention de chaque athlète. Cela dans le cadre de la préparation des athlètes en marge des 10èmes Jeux des Iles de l'océan Indien de 2019 prévus à Maurice. Cette mission dans l'île a toutefois été annulée, dans la mesure où les Rodriguais effectueront leurs tests médicaux à Maurice.

Cette décision a été prise après la confirmation du déplacement des présélectionnés, lors du premier grand rassemblement, tenu hier au Domaine Izi à Bambous, et qui a suivi une marche de sensibilisation contre la drogue entre Ebène et le Plaza, à Rose-Hill. C'est donc ce matin, au stade Germain Commarmond, à Bambous, que l'équipe médicale du MJS procédera aux tests médicaux visant à établir un bilan de santé pour chaque athlète rodriguais présélectionné pour les Jeux. Au total, ils seront 38 présélectionnés à faire ces tests qui ont débuté le 2 septembre dernier avec des tests de fitness et des prises sanguines. Soulignons que des mesures appropriées seront prises par rapport aux résultats obtenus et ce, au cas par cas, afin de permettre aux présélectionnés d'être au mieux de leurs possibilités.

Dans ce même ordre d'idée, le MJS a sollicité l'expertise australienne dans le cadre d'une préparation scientifique de ses athlètes en vue de ces 10èmes JIOI. C'est ainsi qu'au début de ce mois, la « sport scientist », le Dr Sophia Nimphius, Américaine né à Port Rico et qui est actuellement basée à Perth en Australie, était à Maurice dans le but d'entamer des discussions en ce sens auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, et des hauts cadres de son ministère. Celle qui travaille à l'Edith Cowan University (ECU), réputée comme étant la meilleure au monde, était accompagnée du Mauricien David Li Yuen Fong, karatéka champion du monde 2001, mais qui a depuis émigré en Australie.

Ces derniers seront de retour très probablement en janvier prochain et si ce projet se concrétise, les athlètes mauriciens seront désormais à l'heure de la technologie de pointe. Car le sport de haut niveau repose aujourd'hui sur la préparation scientifique. Selon Dr Sophia Nimphius et David Li Yuen Fong, cette méthode de travail aide énormément au « strength and conditionning » dans la préparation des athlètes. Ce qui est aussi très intéressant, avaient-ils affirmé, c'est que des tests physiques pouvaient être faits à n'importe quel moment de l'année, afin d'évaluer la performance de l'athlète. Cela fait que l'entraîneur sera désormais en mesure de modifier sa préparation et permettre ainsi à l'athlète de progresser davantage.