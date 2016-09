JIOI 2019 — COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX DES ÎLES: L'idée d'un paquebot définitivement sabordée

C'est ce qu'on appelle un mort-né. L'idée vantée par l'attaché du ministre de la Jeunesse et des Sports, Alwin Sungeelee, dans l'édition du 9 juin 2016 de notre confrère l'Express, a été très vite abandonnée. La raison étant son prix considéré comme « exorbitant » et « hors de portée du Comité d'organisation des Jeux des îles » (COJI) par les membres de son board. « En effet, […] avoir un Village des Jeux flottant est une des meilleures alternatives que puisse proposer le COJI car c'est un fait que la construction d'un Village des Jeux représente un énorme budget », avait indiqué l'attaché de presse de Yogida Sawmynaden. Et d'ajouter : « un paquebot offre de multiples avantages car on est entièrement équipé et, d'autre part, nous n'aurons pas besoin de disposer des infrastructures une fois les Jeux terminés. En outre, un paquebot pourra facilement répondre aux besoins des athlètes durant les Jeux. » Si certains du 3e étage de l'Emmanuel Anquetil Bulding avaient même commencé à rêver, ils sont descendus de leur piédestal « back to reality ».

Selon deux membres du COJI, ce projet de Village flottant a été certes évoqué, mais très vite rangé dans un placard en raison de son coût onéreux. « Les frais d'un tel projet comprennent non seulement les 10 jours durant lesquels se dérouleront les Jeux, mais aussi les frais de déplacement du paquebot vide de son port d'origine à Maurice et le retour. C'est énorme. C'est tellement énorme que nous n'avons même pas envisagé d'aller dans cette direction », a confié à Week-End un membre du COJI.

Dans l'attente d'une lettre du Logement

L'idée d'avoir un paquebot pour héberger les athlètes durant les Jeux des Îles n'est pas nouvelle. En 1993, le COJI des Seychelles avait envisagé cette possibilité, mais l'idée fut très vite abandonnée, car déjà à l'époque, le prix de cette « folie » était considéré comme exorbitant. Quelles sont désormais les possibilités qui s'offrent au COJI pour abriter le Village des Jeux ? À cette question notre interlocuteur nous explique que, pour l'heure, pas grand-chose n'a été discuté si ce n'est que le COJI est dans l'attente d'une réponse du ministère du Logement pour connaitre les possibilités qui existent, comme en 2003, avec les blocs d'appartement à Ébène. « Il y a aussi la possibilité de se tourner vers des hôtels, mais là encore rien n'a été mis en marche », explique-t-on à Week-End.

Quelque six mois après son entrée en service, le COJI Maurice n'a pas trouvé sa vitesse de croisière, relatent les milieux concernés, du fait que « chacun travaille de son côté ». Par contre, on sait que le COJI a déjà choisi le logo des Jeux de 2019, qui sera sans doute présenté d'ici la fin de septembre après que les détails techniques aient été réglés. Notons que le concours de logo s'est terminé le 30 juin dernier.

Autre confirmation qui est tombée hier après le Conseil des ministres, la décision du gouvernement de mettre en place une association « which would be responsible for the timely implementation of all infrastructural projets in connection with the Indian Ocean islands Games 2019 », indique le communiqué officiel du conseil. Il va sans dire que le gouvernement de sir Anerood Jugnauth a décidé de ne pas changer la formule gagnante puisque pour les Jeux de 2003, le même principe avait été adopté alors que Paul Bérenger était ministre des Finances et présidé presque tous les travaux de cette association.

D'autant plus que le communiqué annonce que « major upgrading and renovation works would be carried out to all sports infrastructures », qui seront utilisés pour les JIOI 2019. Attendons voir…