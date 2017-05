JIOI 2019 — DANS UN COURRIER AU PRÉSIDENT DU CIJ : Le CROS de la Réunion confirme son REXIT…

… si une solution « à cette situation selon les modalités à définir ensemble » n'est pas trouvée

Réunion au sommet entre le MJS, le COM et le COJI ce mardi sur ce dossier

« À l'unanimité, le CROS de la Réunion a décidé de surseoir à sa participation aux prochains Jeux des îles de l'océan Indien de 2019 à Maurice ». C'est en substance la conclusion de la présidente du CROS de La Réunion, Monique Cathala, dans une lettre de presque deux pages envoyées le 4 mai au président du Conseil International des Jeux (CIJ), Antonio Gopal. Ce dernier accuse réception de cette correspondance (voir hors texte). Vraisemblablement, une réunion urgente du CIJ devrait se tenir avant la fin de cette année, soit 18 mois avant la date des 10e JIOI. Puisqu'après cette période, aucun changement à la Charte des Jeux n'est autorisé.

Ceux qui pensaient que ce n'était qu'une menace se sont, au final, complètement trompés dans leurs prévisions. À valeur du jour, la Réunion ne participera pas aux prochains Jeux des îles de l'océan Indien, qui se tiendront à Maurice du 19 au 28 juillet 2019. Les propos de Monique Cathala dans sa correspondance au président du CIJ sont clairs comme l'eau de roche : « À l'unanimité le CROS de La Réunion a décidé de surseoir à sa participation aux prochains Jeux des îles de l'océan Indien de 2019 à Maurice. »

Les doutes du CROS

Dès le début de sa lettre, Monique Cathala attire l'attention sur le fait que depuis la dernière réunion du CIJ (27-28 février 2017), sa délégation avait fait part de leurs doutes « sur la volonté des membres (du CIJ) de considérer le CROS de La Réunion comme une entité entière de cette instance ». Les points qui posent problème avaient alors été évoqués avant de se remettre aux décisions des présidents des ligues à l'île Sœur. « Si nous constatons de la part des membres du CIJ un accord général sur les propositions faites concernant certains items permettant de faire des jeux un véritable lieu d'échanges de la jeunesse sportive de la zone indianocéanique : comme avoir un slogan commun, une fête commune pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, un programme de manifestations culturelles et éducatives sur une structuration du CIJ. […] Toutefois, il y a des articles de la Charte qu'il est nécessaire de faire évoluer pour que chaque membre du CIJ soit traité en toute égalité », soutient la présidente du CROS.

Monique Cathala considère l'Article 7.2 — qui stipule les conditions de participation des athlètes réunionnais — comme « discriminatoire » envers les Réunionnais et les Mahorais. « Nous pensons qu'au bout de 40 ans d'existence des jeux, nous pouvons avoir un article dont les termes seront communs à l'ensemble des territoires concernés par les JIOI », relève-t-elle. Avant de souligner que certains pays, membres du CIJ, sont dans une situation de juge et partie, ce qui n'est « pas propice au bon fonctionnement » de l'instance. Elle espère que les membres du CIJ « bénéficient tous des mêmes conditions ».

Pression sur Maurice

Interrogé, le président du Comité Olympique Mauricien (COM), Philippe Hao Thyn Voon, annonce avant tout la tenue d'une réunion mardi au MJS sur ce dossier. Il croit dur comme fer que la Réunion cherche à « faire beaucoup du bruit » dans le but de « mettre la pression sur Maurice ». « J'avoue ne pas comprendre la position qu'affiche aujourd'hui le CROS, avance Philippe Hao Thyn Voon, interrogé hier matin par Week-End. Cette question de la participation des athlètes réunionnais a été discutée en long et en large, et une décision avait été prise avec l'assentiment du CROS. Venir remettre en doute une clause qui existe dans la Charte des Jeux depuis 40 ans et qui a évolué positivement, surtout depuis 1995-98, depuis des années est tout simplement une menace. C'est très regrettable que ce problème surgisse à un peu plus de deux ans des 10e JIOI et cela met une pression inutile sur l'organisation mauricienne. »

Le président du COM rappelle qu'à La Réunion, en 2015, le CIJ avait subi des pressions politiques importantes, notamment sur le cas de Mayotte. Alors que concernant certains athlètes, des membres du comité organisateur des jeux avaient dû se subtiliser au CIJ. « Nous sommes convaincus que l'affaire Klostner n'est que le sommet de l'iceberg et si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être pris au dépourvu », estime encore Philippe Hao Thyn Voon. Le président du COM confirme également avoir parlé avec le président du CIJ de l'éventualité qu'une réunion du CIJ se tienne à Maurice. « Nous ne disons pas non, mais il est important que nous sachions au départ qui en assumera les frais », dit-il.

Membre fondateur du CIJ

Sri Lanka en roue de secours des JIOI

Depuis que la bombe du CROS a été lancée, Maurice, organisatrice des Jeux de 2109, a évoqué un Plan B dans le plus grand secret. Selon une source proche de ce dossier, ce plan consiste à convaincre le Comité Olympique du Sri Lanka de participer aux 10e JIOI. Pour information, le Sri Lanka est un pays fondateur du Conseil International des Jeux des îles (CIJ). Quarante ans après, ce pays n'a toujours pas participé à ne serait-ce qu'une édition des JIOI.

Ce pari sera-t-il difficile à relever ? La question est posée, car dans le passé il y a eu des tentatives pour faire revenir le Sri Lanka dans le concert du CIJ. Notamment par l'entremise de Raj Gaya en sa capacité de secrétaire général de la Confédération Africaine de Badminton. Des tentatives qui se sont avérées vaines. Notons au passage que le Sri Lanka, qui a traversé plusieurs années de guerre civile (1983-2009), un tsunami (2004) et deux grandes inondations (2011 et 2012). De ce fait, ce pays se remet difficilement de ces événements tragiques. Bien que la plupart des personnes déplacées durant ces catastrophes aient regagné leur domicile, les ressources demeurent encore limitées et les besoins sont grands. Reste cependant qu'au Sri Lanka, le cricket est le sport national et que petit à petit le sport a repris ses droits. Sur le plan international, ce pays fait bonne figure, notamment dans l'Asian Games.

Selon une source, le COM a déjà adressé une lettre à son homologue Hemasiri Fernando, qui n'aurait pas encore répondu à cette invitation. Mais Week-End croit savoir que, dans les récents forums sportifs internationaux, des discussions ont été engagées dans l'éventualité que le Sri Lanka soit représenté avec une délégation d'une centaine d'athlètes.

Président du CIJ

Antonio Gopal : « Il faut organiser une réunion »

Joint au téléphone des Seychelles vendredi, le président du Conseil International des Jeux (CIJ) a confirmé à Week-End qu'il a bien reçu la lettre du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) de La Réunion, qui demande l'abrogation de l'Article 7.2 de la Charte des Jeux. Connu pour sa sagesse, Antonio Gopal a laissé comprendre que le CIJ se retrouve face à un dilemme. « Nous n'avons pas d'autres solutions. Il nous faut organiser une réunion du CIJ très vite pour prendre une décision très vite aussi, afin que Maurice puisse organiser ses jeux sans trop de contraintes », a indiqué le Seychellois. « Je ne suis pas de ceux qui vont dire que tel pays ou tel pays a raison ou tort. La Réunion a ses raisons de croire que nous sommes en train de la pénaliser. Attendons la prochaine réunion du conseil pour tirer les conclusions. J'ai déjà évoqué avec le président de votre COM, Philippe Hao Thyn Voon, la possibilité d'organiser cette réunion urgente du CIJ à Maurice lors de notre rencontre à Djibouti tout récemment. Nous attendons », soutient le président du CIJ.