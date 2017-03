JIOI 2019—DÉCISION PRISE CE MATIN: La voile et le beach-volley inclus

Au cours de la seconde journée des travaux, ce matin à l'hôtel InterContinental à Balaclava, les membres du Conseil international des Jeux (Cij) ont pris une décision concernant les nouvelles disciplines à l'agenda des Jeux des îles 2019 à Maurice. Ces nouvelles disciplines seront la voile et le beach-volley. Ce qui porte donc une liste finale de quinze disciplines. Les autres étant l’athlétisme, le football, le volley-ball, le basket-ball, le rugby à 7, la boxe, la natation, le cyclisme, le judo, l’haltérophilie, le tennis de table, le badminton et le handisport (athlétisme et natation).

Le beach-volley effectue donc sa grande entrée officielle au cours d'une édition des JIOI, alors qu'un tournoi avait été organisé en amont des JIOI 2015 à l'île de La Réunion, plus précisément à Boucan Canot. Le tournoi de qualification dans le cadre de la Continental Cup aux Seychelles en 2015 et l'organisation de la Nations Cup l'année suivante étaient sans doute des prémices à cette intégration.

« C'est une victoire personnelle, car j'ai toujours milité pour cette incluision. Cette grande première permettra de réunir les amis de l'océan Indien. Nous devrons maintenant mettre les bouchées doubles tant au niveau de l'organisation que de la préparation », souligne Reza Itoola, un des responsables de cette discipline. Il faut également rappeler que le beach-volley mauricien a connu son heure de gloire avec la qualification de la paire Natacha Rigobert-Élodie Li Yuk Lo pour les Jeux Olympiques de Londres en 2010.

De son côté, la voile maintient sa place, après des absences lors des éditions tenues à Madagascar. « Nous sommes vraiment très heureux. Une décision contraire aurait constitué une énorme déception », souligne Shane Jeetoo, trésorier de la fédération. Le président, Florian Bethuel, est absent du pays. Selon Shane Jeetoo, la préparation devra se dérouler dans les meilleures conditions sous la conduite de l'entraîneur national, Mike Lafleur, de Robert Rault et de l'adviser coach Rakesh Ramasawmy. « Tout le monde devra se donner à fond car les places seront chères dans la sélection », affirme-t-il.

Par contre, la déception est énorme du côté du tennis, du cyclisme féminin, voire du handball. Autant de disciplines dont les dirigeants affichaient une certaine confiance, à l'image de Kamil Patel, président de la fédération de tennis, qui avoue ne pas en revenir. « À hier soir, il était question que le tennis et la voile soient inclus. La décision prise ce matin me paraît donc bizarre et me surprend. » Quelle sera donc la marche à suivre ? « Notre comité devra se rencontrer, mais à notre niveau, nous avons le sentiment d'avoir tout entrepris afin que notre discipline soit incluse », fait ressortir Kamil Patel.