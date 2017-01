JIOI 2019 MAURICE : La réunion du CIJ reportée à avril

Initialement prévue le mois prochain, la réunion du Conseil International des Jeux (CIJ) se déroulera finalement en avril prochain à Maurice. La raison de ce report demeure la tenue de la réunion du comité exécutif de l'Association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA) vers la fin de février et d'une réunion dans le cadre des Jeux du Commonwealth en mars.

Reste que cette réunion du CIJ, qui se déroulera en marge des Jeux des îles de 2019, sera importante à plus d'un titre. Elle permettra surtout de finaliser les disciplines au programme de cette échéance. Pour rappel, quatorze disciplines ont été retenues lors de la réunion du CIJ tenue l'année dernière à Maurice. A savoir, athlétisme, badminton, basket-ball, boxe, cyclisme, judo, haltérophilie, natation, tennis de table, football, volley-ball, rugby à 7, et handisport (natation et athlétisme). Il existe de fortes chances que la voile, voire le tennis, soient également inclus. Une rencontre s'est d'ailleurs tenue vers la fin de l'année dernière entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden, et le président du Comité Olympique Mauricien (COM) pour passer en revue les préparatifs en vue des JIOI.

Par ailleurs, au niveau du Comité Olympique Mauricien (COM), on se prépare également à l'organisation de l'Assemblée Générale annuelle et de l'Assemblée Générale élective. Lors de la première activité prévue début février, des amendements seront apportés à la Constitution. Notamment le fait que les représentants des athlètes auront désormais le droit de vote lors de l'élection du comité exécutif. Ceci comme préconisé par le Comité International Olympique (CIO). Etant donné que le karaté sera inclus aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2022, le représentant de la fédération locale pourra postuler en tant que représentant des disciplines olympiques. Pour rappel, Georges Li Ying Ping, président de cette fédération, avait été élu représentant des disciplines non-olympiques lors de la dernière Assemblée Générale élective.

Cette fois, cette dernière activité se déroulera dans les nouveaux locaux du COM à Trianon. Les travaux de déménagement du bureau actuel à Port Louis devant débuter d'ici la fin de ce mois. Si la date de cette A.G. élective n'a pas encore été fixée, Philippe Hao Thyn Voon, a déjà signifié son intention de briguer un nouveau mandat. Entretemps, des bourses olympiques seront offertes par la CIO au cours de ce mois. Selon les prévisions, cinq à six bourses devraient être obtenues et seront effectives pour trois ans. La préparation des Jeux du Commonwealth prévus l'année prochaine à Gold Coast en Australie sera également enclenchée. «Des bourses seront offertes à ceux qui peuvent aspirer au podium. Nous devrons privilégier la qualité», soutient Philippe Hao Thyn Voon.