JIOI 2019 : Premier rassemblement avec les présélectionnés

En vue des Jeux des îles 2019 qui se tiendront à Maurice, le premier regroupement des présélectionnés se tiendra cet après-midi au Domaine Izi à Bambous. Ce sera le premier rassemblement du genre car il réunira à la fois les athlètes rodriguais et mauriciens, alors que les dernières années les rassemblements se faisaient séparément.

Le but de cette rencontre est créer un esprit de groupe. « Une équipe se doit d’avancer ensemble et cette rencontre avec nos athlètes sera un premier pas en ce sens. On réserve des surprises à nos sportifs afin que cette journée soit vraiment riche », nous dit le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint. À noter que les athlètes rodriguais feront leur test médical demain au stade Germain-Comarmond.

Au-delà de cette rencontre avec les présélectionnés, une marche de sensibilisation contre les dangers de la drogue est prévue. Elle aura pour slogan Say no to drugs, Say no to doping ! et sera accompagnée de l’orchestre de police. Le départ est prévu à 10h. À savoir que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a confirmé sa présence à cette marche.