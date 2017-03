JIOI 2019—RÉUNION DU CIJ (BALACLAVA): L'avenir des Jeux en dépend…

Le Conseil international des Jeux (Cij) se réunit depuis hier à l’hôtel InterContinental à Balaclava afin d’étudier et d’apporter des amendements à la Charte des Jeux. Cette réunion du Cij servira également à valider le lieu qui abritera le Village des Jeux lors des prochains JIOI, en 2019. Selon toute vraisemblance, le Nord de l’île a été privilégié.

Au menu de cette première journée, visites avortées des sites de compétition et visite des lieux pouvant éventuellement accueillir le Village des Jeux en 2019. Explications. « Maurice n’a pas besoin de construire de nouveaux sites de compétition. Par contre, nous devrons nous assurer que le Village soit en mesure d’accueillir les athlètes », a expliqué le Seychellois Antonio Gopal, président du Cij.

« Tout porte à croire que la région de Balaclava sera privilégiée. » Ce qui équivaudrait à dire que les athlètes seront logés dans un hôtel. « Ils ne devraient pas trop se plaindre. Ils seront dans un établissement hôtelier avec tout le luxe inhérent », ajoute-t-il. La cérémonie d’ouverture devrait, elle, se tenir, comme en 2003, au stade Anjalay.

« Maurice a déjà de l’expérience dans ce domaine. Nous voulons tout simplement mettre en place les meilleures méthodes pour que les Jeux soient plus justes », lance Antonio Gopal. Qu’entend-il par « justes » ? « Que ces Jeux rassemblent des athlètes des îles de l’océan Indien. Nous allons travailler sur l’amendement de l’article en question. »

Le Cij veut également éviter la fameuse question qui fâche : celle des boycotts, comme en 2015. « Il nous faut commencer sur une nouvelle page, pas en se remémorant le walk-out des Comores en 2015. Il nous faut trouver une solution, tout en respectant la souveraineté des Comores. Il y va de l’avenir des JIOI. » Mais, plus que tout, le Cij veut éviter ces zones grises, où s’engouffrent allègrement malentendus et situations cocasses. « Le Cij veut trouver des solutions à ces problèmes rencontrés auparavant. »

Au cours de la cérémonie d’ouverture, Stephan Toussaint a demandé que les JIOI 2019 soient propres et que les athlètes « deviennent des exemples pour le monde sportif. »

Comores : pas de walk-out prévu

S’il y a des dirigeants qui suivront avec un intérêt certain les délibérations, ce sont bien ceux des Comores. Hassani Mohamed, le représentant du Comité national olympique, est de ceux-là. « Nous sommes venus pour valider les décisions de la précédente réunion. » Pas de walk-out prévu donc pour cette réunion cruciale. « Il faut savoir une chose. C’est l’ordre du jour qui nous avait choqués à l’époque. » Une précision de taille au moment même où on aborde le coup d’envoi des travaux.

Il faut aussi savoir que les Comores soutiennent la candidature mauricienne. « Nous n’avons rien contre le fait que Maurice organise les Jeux. De toute façon, les Comores ne pourront pas les organiser pour l’instant », précise-t-il. Et Mayotte dans tout ça ? « Nous ne sommes pas ici pour modifier le statut de Mayotte », prévient Hassani Mohamed. Voilà qui devrait être rassurant…

Stephan Toussaint: « Plus de disciplines, budget plus conséquent »

Stephane Toussaint a accueilli hier, pour la première fois, les délégués du Cij en sa qualité de ministre de la Jeunesse et des Sports. Le moment était bien choisi pour l’interroger notamment sur les disciplines qui seront retenues. « Qui dit inclusion de nouvelles disciplines dit budget plus conséquent. » Concrètement, quelles sont les décisions qui seront prises ? « Il y a quelques points qui doivent être finalisés. Par exemple, les amendements à la Charte des Jeux. »