JIOI - MAURICE 2019 : La Réunion menace de se retirer des Jeux

Le Comité régional olympique et sportif (Cros) de la Réunion a posé une bombe hier en menaçant de quitter les Jeux des îles. La crise de gouvernance est profonde et l’événement est en péril. À la base, cet épineux article 7 de la Charte des Jeux adopté par le Conseil international des Jeux (Cij) le mois dernier et qui définit les critères de sélection d’un Réunionnais ou d’un Mahorais inscrit aux Jeux, dont la prochaine édition sera organisée à Maurice en 2019.

Le malaise était palpable il y a deux ans, quand le drapeau des Jeux des îles a été plié à Saint-Paul pour prendre la direction de Maurice en attendant 2019. La belle idée de réunir les peuples indianocéaniques sous l’impulsion de la Réunion en 1979 semblait avoir vécu. D’autres considérations — politiques en l’occurrence — avaient pris le dessus, après que Mayotte eut défilé sous le drapeau français lors de la cérémonie d’ouverture, provoquant la colère et le départ des Comores avant même la première compétition.

S’en étaient suivis des 9es JIOI bouclés tant bien que mal, où le sport et la fête avaient été éclipsés, tout comme les drapeaux et les hymnes. Une solution d’urgence qui avait fait une large place aux compromis. La question de la représentation de Mayotte n’a toujours pas été tranchée. Mais c’est d’un autre foyer qu’est venu un nouvel incendie hier, mettant en lumière encore une fois un problème de gouvernance.

Le serpent de mer, ou de l’océan Indien, est ressorti sous les traits du Comité régional olympique et sportif (Cros) réunionnais. Une institution chapeautant tous les mouvements sportifs de l’île d’ordinaire mesurée et réservée dans ses prises de position qui a décidé, en accord avec les présidents de Ligue des sports choisis aux Jeux (voir par ailleurs), de claquer la porte du Cij, sorte de CIO de la zone qui régit les Jeux des îles en élaborant notamment sa charte. Un règlement commun dont toute modification est très sensible. Le point de crispation s’est cette fois porté sur l’article 7, alinéa 2, qui définit les critères de sélection d’un Réunionnais ou d’un Mahorais inscrit aux Jeux.

« Article 7

discriminatoire »

Selon la charte, pour porter les couleurs d’un des deux DOM (Réunion et Mayotte) lors des JIOI, un athlète doit remplir une de ces trois conditions : « être natif de l’île » ; « être licencié auprès d’un mouvant sportif de l’île durant trois années civiles continues incluant celle des Jeux » ; ou « avoir été licencié au moins cinq ans dans l’île. »

Un article déjà âprement discuté dans le passé, les autres pays de la zone craignant un appel trop fort aux "Kréopolitains" (sportifs réunionnais vivant en France) pour renforcer les deux délégations françaises, alors que les Réunionnais dénoncent des naturalisations expresses de leur concurrent.

Lors de la dernière réunion du Cij, présidée par le Seychellois Antonio Gopal, les 27 et 28 mars dernier à Maurice, les Réunionnais ont demandé une abrogation de cet article, ou du moins que tous les pays membres soient logés à la même enseigne. Devant le refus poli et le peu d’intérêt des autres membres, les trois représentants du Cros ont, par la voix de l’un d’eux, Thierry Grimaud, président du comité d’organisation des derniers Jeux et vice-président du Cros, exprimé leur mécontentement dans une allocution demandant à être mis « sur le même pied d’égalité », et considérant l’article 7 comme « discriminatoire. »

Des dettes impayées des comités nationaux des Comores (17 000 euros/≈ Rs 680 000) et de Madagascar (55 000 euros/≈ Rs 2,2 M) sont également évoquées pour brandir la menace d’un retrait de la Réunion des Jeux des îles et donc une absence lors de la 10e édition en 2019, qui correspond au 40e anniversaire des JIOI.

C’est surtout un ras-le-bol profond qui s’est exprimé par le biais de cet ultimatum. Celui d’une gouvernance où la Réunion, face à Madagascar, aux Comores, Madagascar et Maurice, qui font souvent alliance, n’a pas le sentiment d’avoir son mot à dire.

« On arrive au bout de 40 ans d’un fonctionnement. Nous avons toujours la volonté que (les Jeux) soient une fête de la jeunesse et du sport. Nous voulions travailler sur la modification de la charte dans cette idée. On a adopté des principes communs, mais quand nous demandons que tout le monde soit logé à la même enseigne pour participer aux Jeux, on nous dit que ce n’est pas possible, que nous ne sommes pas égaux. On ne veut plus. On sait bien que lorsqu’il y a un litige contre la Réunion au Cij c’est perdu », estime Thierry Grimaud.

Le Cros menace de ne pas participer aux prochains JIOI si la question n’est pas réglée, tout en affirmant ne pas vouloir laisser sa chaise vide. « Comme nous l’avions toujours fait, nous allons rester autour de la table pour la poursuite des travaux, sans que cela soit pour nous un engagement d’être avec vous pour les prochaines rencontres et Jeux », a lancé Thierry Grimaud en conclusion de son intervention à la dernière réunion du Cij.

La prochaine, en février 2018 à Maurice, risque d’être très mouvementée. Et décisive, car après cette date, statutairement, la charte ne pourra plus être modifiée.

(Collaboration Hervé Brelay/JIR)



QUESTIONS À Monique Cathala (présidente du Cros) : « Pour eux, on n’est rien »

Monique Cathala, présidente du Cros, estime que la voix de la Réunion n’est pas entendue au Comité international des Jeux (Cij). Elle parle de jalousie et dit que Mauriciens, Seychellois, Comoriens et Malgaches se sentent forts à quatre.

Madame Cathala, qu’est ce qui a poussé le Cros à poser cet ultimatum ?

La façon dont nous traitent les autres îles en nous passant la pommade par devant et à s’unir tous contre nous dès qu’il y a un vote.

C’est un problème de gouvernance ou de participation même de la Réunion aux Jeux ?

Mon sentiment c’est que l’on bénéficie de pas mal de choses à la Réunion. Il y a peut-être un peu de jalousie. Ils se sentent également forts à quatre (Seychelles, Maurice, Comores, Madagascar) contre un, la Réunion, alors que Mayotte n’a pas le droit de vote.

Cette histoire n’est pas en fait les stigmates des derniers Jeux ?

Non. Ça fait un petit moment que ça dure. Je trouve que l’on a été très gentil alors que ce n’est pas la première fois qu’il y a un incident. On ne dit jamais rien. Les athlètes peuvent même avoir l’impression parfois qu’on ne les défend pas.

Pourquoi le Cros ne disait-il rien jusque-là ? Parce que c’est la Réunion qui est le garant des Jeux ?

Il y a tellement de choses qui se mettent au milieu. Lors des Jeux de 2015, on a passé plus de temps en salle de réunion que dans les stades. On est la Réunion, on prend des décisions, mais derrière les délégations appellent leur ministre ou leur président de CNO… Nous avons, nous, le droit de rien. Quelquefois je me demande si nous sommes là uniquement pour apporter un plus, avec des athlètes d’un certain niveau, ou par le biais d’un gouvernement (français) qui ne sait pas dire non au nom de la coopération régionale et qui aide. Au final, le Cros, les représentants, sont quantité négligeable.

N’arrivons-nous pas au bout d’un système de gouvernance entre des instances nationales, les comités nationaux olympiques et d’autres régionales, comme le Cros ?

La preuve, ils ne reconnaissent même pas le Cros ! Pour eux, on n’est rien. C’est difficile dans ces conditions.

Vous attendez quoi désormais ?

Je pense qu’ils n’avaient pas envisagé cette situation et des Jeux des îles sans la Réunion. Quand nous en avons parlé, ils ne nous ont pas pris au sérieux. On espère que ça va bouger.