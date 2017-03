JIOI—RÉUNION DU CIJ: Cinq disciplines dans l'attente

Le tennis, la voile, le handball, le cyclisme féminin et le VTT sont dans l'expectative à deux jours de la réunion de la prochaine réunion du Conseil international des Jeux des Iles (Cij) prévue lundi à l'hôtel InterContinental à Balaclava. En effet, ces cinq disciplines sauront à l'issue de cette réunion si elle intégreront les 14 autres qui figurent déjà au programme des 10es Jeux 2019 à Maurice.

Prévue initialement en février, puis repoussée en avril, la réunion du Cij s'annonce pour le moins déterminante. Outre, le choix des cinq disciplines placées en attente, il s'agira également pour les membres de se concerter sur toute la question et les conditions entourant l'éligibilité des sportifs considérés comme des expatriés à concourir à l'événement sous les couleurs de leur pays.

Si Maurice ne se sent pas vraiment concernée, La Réunion et Mayotte le sont, car un important amendement devrait être apporté à ce règlement, nous dit le président du Comité olympique mauricien, Philippe Hao Thyn Voon, également trésorier et président d'honneur du Cij et accessoirement 2e vice-président du Coji. « La question d'éligibilité mérite que l'on s'y attarde et nous allons mettre plus d'accent là-dessus, tout comme sur l'intégration de ces cinq disciplines aux Jeux. »

Les autres membres du Cij sont attendus à Maurice au plus tard ce week-end. Il s'agit, pour rappel, du président Antonio Gopal (Seychelles), des vice-présidents Sitheny Randrianasoloniato (Madagascar), Masooq Ahmed (Maldives) ainsi que de Thierry Grimaud et Jean-François Beaulieu (Réunion), celui-ci également président d'honneur, et le secrétaire général, Vivian Gungaram.

Selon le président du COM, certaines disciplines ont plus de chances que d'autres d'être retenues. « Mais cela ne dépend plus du Cij, mais du Comité d'organisation de l'événement (Coji). Le Cij n'a aucun pouvoir de faire accepter ces nouvelles disciplines au Coji. C'est à cette instance et au pays organisateur d'être d'accord ou pas avec leur admission. Le précédent ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden, était lui favorable à l'intégration du tennis et de la voile. Le nouveau qui est arrivé au poste entre-temps, Stephan Toussaint, doit maintenant décider. Mais je crois que tout devrait bien se passer lors de cette réunion. »

Les représentants des Comores et de Mayotte devraient aussi être présents malgré le walk-out qu'avaient effectué les dirigeants comoriens à l'ouverture de la précédente réunion du Cij tenue à Maurice en février 2016. Réunion qui avait également accueilli l'assemblée générale élective de l'instance et la confirmation du pays qui abritera les Jeux en 2019. Maurice en avait obtenu l'attribution le 20 octobre 2015, après que celle-ci ne soit enlevée aux Comores, deux mois après les 9es Jeux à La Réunion.

Aussi le nouveau président du Cij, Antonio Gopal, avait émis le souhait que les dirigeants des Comores reviennent à de meilleurs sentiments afin d'assurer la pérennité des Jeux et consolider les liens de fraternité entre les différentes îles en vue d'obtenir la reconnaissance de cette manifestation par le Comité international olympique.

Pour rappel, les membres du Cij ont déjà opté pour quatorze disciplines au programme des JIOI 2019. Il s'agit de l'athlétisme, du badminton, du basket-ball, de la boxe, du cyclisme, du judo, de l'haltérophilie, de la natation, du tennis de table, du football, du volley-ball, du rugby à sept et du handisport (athlétisme et natation).

Présents en 2015, le tennis, le foot féminin, le handball et la voile n'ont pas été retenus pour 2019. L'acceptation des cinq disciplines dépendra surtout de la capacité d'accommodation du pays organisateur.